Географ: из Молдовы уехало около одного миллиона человек

В период СССР и последовавшие за ним годы независимости из Молдовы уехало около миллиона человек, считает ведущий научный сотрудник Национального музея этнографии и природы Института экологии и географии АНМ Дорин Лозовану.

По его словам, выходцев из Молдовы можно встретить практически во всех уголках света – от Австралии и Новой Зеландии до стран Азии и Америки. Много наших в Канаде и Израиле, не говоря о привычных направлениях миграции – ЕС и России.

Но вот сказать точно, насколько оскудела молдавская земля не берется никто. Данные о количестве граждан, покинувших республику навсегда, неточные и противоречивые.

"Есть несколько ведомств, которые пытаются все подсчитать, но никогда точной цифры никто не будет знать. Не потому что плохо работают, а потому что процесс очень динамичный", - отметил Дорин Лозовану.

В каждую минуту, говорит собеседник программы "Экспертиза", в республике кто-то рождается, кто-то умирает, кто-то мигрирует, кто-то возвращается домой. С задачей выяснить, сколько же людей точно проживает в Молдове, не справилась даже перепись населения.

© Sputnik / Igor Zarembo Это катастрофа: Молдова катится в демографическую пропасть

"Нам важно знать тенденции, общие цифры и точки отправления миграции. Поэтому я бы сказал, что из Молдовы уехало до миллиона человек", - добавил ученый.

Это, учитывая тех, кто уехал в советское время, а тогда тоже была миграция, хотя и в более ограниченном пространстве - внутри Советского Союза. В советский период наши соотечественники предпочитали эмигрировать в Российскую Федерацию, соседнюю Украину, Казахстан. Сегодня, говорит эксперт, практически во всех бывших республиках СССР есть значительные диаспоры молдаван или выходцев из Молдовы.

Активизировала миграционные процессы перестройка. А после обретения Молдовой независимости началась массовая эмиграция еврейского населения Молдовы.

По данным Национального бюро учета населения, на 1 января 2018 года в Молдове официально проживало 4 060 270 человек. Согласно переписи населения 2014 года население Молдовы составило 2 998 235 человек. Более 56% мигрантов работают в России – это преимущественно мужчины, более 19% трудоустроились в Италии, в основном это женщины.