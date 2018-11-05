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Вячеслав Кунев
© Sputnik / Miroslav Rotari

Эксперт: в Молдове будущего депутаты могут исчезнуть

Экспертиза
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Президент блокчейн-ассоциации Молдовы и член экономического совета при президенте РМ Вячеслав Кунев рассказал о том, как скажется на политике четвертая промышленная революция.

Мир стремительно меняется, и новые информационные технологии быстро трансформируют не только человеческий быт, но и привычные, кажущиеся незыблемыми институты и явления.

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Массовая популярность социальных сетей, к примеру, вывела возможности манипулирования сознанием человека на новый уровень – об этом в эфире передачи "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова рассказал президент блокчейн-ассоциации Молдовы и член экономического совета при президенте РМ Вячеслав Кунев.

"В Молдове свыше миллиона пользователей Facebook. Это изрядная, если не большая часть избирателей страны. И если кто-то ставит задачу через Facebook воздействовать, и эти технологии отработаны, то что будет? Это очень серьезный вопрос", - сказал Кунев.

Четвертая промышленная революция, начало которой уже объявлено крупнейшими мировыми экспертами, без сомнения скажется и на политическом устройстве стран – возможно, радикальней, чем мы этого ожидаем.

"По большому счету уже можно спрашивать – а зачем нам представительная демократия? Сейчас технологии позволяют организовать быстрое и эффективное голосование граждан. Либо в виде консультационного референдума, либо в виде прямого. В день можно проводить 10 референдумов через мобильный телефон и использование блокчейн-технологий. И встает закономерный вопрос: зачем нам посредники? Зачем нам депутаты"? – отметил эксперт.

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Теги:
референдум, депутаты, политика, блокчейн-технологии


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