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Виктор Мокану
© Sputnik / Miroslav Rotari

Демограф: к 2050 году население Молдовы сократится в два раза

Экспертиза
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При сохранении нынешних тенденций, через 30 лет население Молдовы может сократиться в два раза, считает молдавский демограф Виктор Мокану.

По мнению социолога Виктора Мокану, прогнозы специалистов Организации Объединенных Наций, касающиеся демографических и миграционных процессов в нашей республике, непременно сбудутся, несмотря на то, что кажутся излишне пессимистичными.

Согласно данным ООН, через 30 лет население Молдовы будет составлять всего 1 миллион 400 тысяч человек. Если учитывать данные переписи населения 2014 года, которая показала, что в республике проживает 2 998 235 человек, то к 2050 году здесь останется более, чем в два раза меньше людей, чем сейчас.

"У нас нет никаких аргументов, которые мы могли бы противопоставить этим пессимистическим прогнозам. Если в настоящее время в Молдове проживает порядка трех миллионов человек, то, да, население сократится в два раза. Но при условии, если сохранятся актуальные тенденции демографических, социальных, экономических и политических процессов", – сказал председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану, комментируя прогнозы ООН.

По его словам, есть три аспекта, влияющих на сокращение населения Молдовы. Первый – демографический, - увы, в нашей стране смертность превышает рождаемость. Люди не верят в завтрашний день, и не уверены, что в будущем их детям будет обеспечена нормальная жизнь. Поэтому в Молдове большие семьи – уже редкость. 

Пассажиры, архивное фото
© Sputnik / Igor Zarembo
Это катастрофа: Молдова катится в демографическую пропасть

"Молдова занимала второе место в бывшем Советском союзе по плотности населения. Это была густонаселенная республика с крупными населенными пунктами. Большинство людей проживали в населённых пунктах с населением от 2500 до 8000 человек. Это было связано с тем, что Молдова была интегрирована в советский рынок, нужна была рабочая сила. Поэтому были семьи из 5-7 человек. У населения был большой оптимизм. Семьи стремились иметь много детей, потому что были уверены в завтрашнем дне. После распада СССР мы потеряли евразийский рынок, и сразу упала рождаемость", - добавил демограф. 

Второй аспект – состояние здоровья населения. Когда мы говорим о демографических проблемах, многое зависит от фертильности женщин и от системы здравоохранения.

"Многое зависит от состояния здоровья населения. Но сейчас система здравоохранения все равно находится в упадке. Ведь главный фактор реформы системы здравоохранения состоял в том, чтобы мотивировать врачей, создать им хорошие условия работы. Важно также, чтобы само население осознавало, что оно ответственно за здоровье", - добавил Мокану.

И, наконец, третий фактор - это высокий уровень миграции населения, который не собирается сбавлять обороты.

"Если до 2010 года доминировал экономический фактор – у людей не было денег, чтобы содержать свои семьи, поэтому они уезжали за рубеж, чтобы решить финансовые вопросы семьи, - то сейчас мы наблюдаем миграцию молодых людей, которые более-менее обеспечены, с хорошим образованием", – заключил специалист.       

О причинах катастрофического снижения населения Молдовы демограф Виктор Мокану рассказал в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

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