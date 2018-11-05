19:01 05 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD17.13
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
Каролина Линте
© Sputnik /

Линте: как возродить в Молдове молочное животноводство

Экспертиза
Получить короткую ссылку
86 0 0

Как производители молочных продуктов справляются с нехваткой сырья? Об этом рассказала директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов Каролина Линте.

За последние годы поголовье скота в Молдове сократилось почти на треть. Так, основными поставщиками сырья для крупных производителей молочной продукции являются владельцы мелких фермерских хозяйств.

Лаборатория
© Sputnik / Сергей Пятаков
Сибирская язва стучится в двери Молдовы

По словам директора Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов Каролины Линте, из-за нехватки сырья на местном рынке переработчикам приходится его импортировать.

"Переработчики себя обеспечат сырьем. Оно будет импортным. У нас есть документ, который позволяет с 2020 года беспошлинно импортировать в Молдову сырье из Евросоюза. Но проблема здесь намного больше. Почему министерство до сих пор не задало себе вопрос, ведь не вчера начало падать поголовье скота на фермах и в крестьянских хозяйствах. Если по данным за 1996 год мы производили около 1 миллиона 800 тысяч тонн молока, то сегодня мы производим только 480 тысяч тонн. Эту статистику нужно было видеть раньше", - рассказала Каролина Линте в эфире программы "Экспертиза".

По ее словам, переработчиков в Молдове достаточно. Так, при наличии сырья производители смогут выпускать продукцию в гораздо большем объеме.

"Сегодня мы предлагаем, чтобы на правительственном уровне была разработана программа по реструктуризации сектора производства молока. Потому что, если есть молоко, то будут и переработчики. У нас уже есть 24 таких компании, из которых 17 занимаются круглогодичным производством. Остальные производят в зависимости от того, сколько молока есть на рынке. Также мы порекомендовали, чтобы в эту стратегию входил и мониторинг молочного сектора. Потому что нам нужно не только количество, но и качество", - отметила собеседница.

Каролина Линте также подчеркнула, что важно развивать именно фермы, а не просто маленькие частные хозяйства.

Корова-футболистка: буренка ведет себя как собака, бегая за мячом - видео>>>

"Для того, чтобы стимулировать производство молока, нужно предложить аграриям субвенции. Но они должны предоставляться производителям в зависимости от категории качества. Это для того, чтобы мы развивали именно фермы, а не маленькие хозяйства, где всего три-четыре коровы, и условия не позволяют внедрить все требования гигиены", - заключила эксперт.

По теме

Линте: как именно молдавская молочка конкурирует с импортной
Линте: лишь один производитель молдавской молочки готов экспортировать в ЕС
Полный список: к какой молочке нужно относиться с осторожностью
Теги:
скот, молочные продукты, Молдова


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко, архивное фото
    Обуть президента

    Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, обувь какого бренда предпочитает носить.

  • Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй, архивное фото
    На дворе трава

    Глава МВД после встречи с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II объявил, что правительство отзовет законопроект о культивации конопли.

  • Осень в Абхазии
    Поднять село

    Как совместная стратегия ЕС и ООН по развитию сельских территорий будет поддерживать регионы Абхазии - в материале Sputnik.

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Топ-10 самых страшных фильмов всех времен по мнению издания IndieWire
Баянист кочегар рвет душу
Веселый барабанщик и баянист покорили сеть, спев кавер на песню Виктора Цоя
Эволюция iPhone
Эволюция iPhone 2018

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться