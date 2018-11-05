Линте: как возродить в Молдове молочное животноводство

За последние годы поголовье скота в Молдове сократилось почти на треть. Так, основными поставщиками сырья для крупных производителей молочной продукции являются владельцы мелких фермерских хозяйств.

© Sputnik / Сергей Пятаков Сибирская язва стучится в двери Молдовы

По словам директора Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов Каролины Линте, из-за нехватки сырья на местном рынке переработчикам приходится его импортировать.

"Переработчики себя обеспечат сырьем. Оно будет импортным. У нас есть документ, который позволяет с 2020 года беспошлинно импортировать в Молдову сырье из Евросоюза. Но проблема здесь намного больше. Почему министерство до сих пор не задало себе вопрос, ведь не вчера начало падать поголовье скота на фермах и в крестьянских хозяйствах. Если по данным за 1996 год мы производили около 1 миллиона 800 тысяч тонн молока, то сегодня мы производим только 480 тысяч тонн. Эту статистику нужно было видеть раньше", - рассказала Каролина Линте в эфире программы "Экспертиза".

По ее словам, переработчиков в Молдове достаточно. Так, при наличии сырья производители смогут выпускать продукцию в гораздо большем объеме.

"Сегодня мы предлагаем, чтобы на правительственном уровне была разработана программа по реструктуризации сектора производства молока. Потому что, если есть молоко, то будут и переработчики. У нас уже есть 24 таких компании, из которых 17 занимаются круглогодичным производством. Остальные производят в зависимости от того, сколько молока есть на рынке. Также мы порекомендовали, чтобы в эту стратегию входил и мониторинг молочного сектора. Потому что нам нужно не только количество, но и качество", - отметила собеседница.

Каролина Линте также подчеркнула, что важно развивать именно фермы, а не просто маленькие частные хозяйства.

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"Для того, чтобы стимулировать производство молока, нужно предложить аграриям субвенции. Но они должны предоставляться производителям в зависимости от категории качества. Это для того, чтобы мы развивали именно фермы, а не маленькие хозяйства, где всего три-четыре коровы, и условия не позволяют внедрить все требования гигиены", - заключила эксперт.