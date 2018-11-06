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Пётр Донцов и Людмила Лащёнова.
© Sputnik / Osmatesco

Донцов: ежедневно из Молдовы в Россию уезжают по 100 человек

Экспертиза
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По информации председателя Координационного совета российских соотечественников Молдовы Петра Донцова, каждый день из нашей республики в Россию уезжают до сотни человек.

Основная причина, из-за которой люди уезжают в Россию – это возможность там трудоустроиться и надежда на более достойные социальные выплаты.

"В основном это люди от 20 до 45 лет, то есть в работоспособном возрасте. Много людей с высшим образованием, которые едут устраиваться в Россию, потому что там есть рабочие места и достойная заработная плата.  У нас тут работы, к сожалению, нет", - сказал Донцов.

Председатель Русской общины Молдовы Людмила Лащенова, в свою очередь отметила, что в Россию из Молдовы уезжают целыми селами. Из некоторых населенных пунктов юга страны уехало до 80 процентов жителей.

"Восемьдесят процентов села Бешгиоз, Чадыр-Лунгского района, работают в Уренгое. Они уже там и квартиры получили. Один поехал в Уренгой, а за ним все село", - рассказала Лащенова. 

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По данным представителей общественных организаций, в настоящее время в Молдове осталось до 300 тысяч русских и около 400 тысяч украинцев. Десять лет назад их суммарно было около миллиона. Согласно опросам, проведенным в молдавских лицеях  с русским языком обучения, четверо из пяти школьников собираются покинуть Молдову после окончания учебы. 

О миграции из Молдовы в Россию в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik рассказали председатель Координационного совета российских соотечественников Молдовы Петр Донцов и руководитель Русской общины Людмила Лащенова.

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