Лащенова: в этом году вузы России увеличат квоты для абитуриентов из Молдовы

Председатель Русской общины Молдовы Людмила Лащенова рассказала о квотах, которые будут предоставлены молдавским абитуриентам вузами России, и об условиях поступления в них.

В этом году шанс быть зачисленным в российский вуз появится у большего числа выпускников молдавских лицеев. В 2017 году российские вузы предоставили порядка 600 мест для абитуриентов из Молдовы, в 2018-м ожидается, что квот будет еще больше.

"На Всемирном конгрессе российских соотечественников было объявлено, что это число увеличится. Может быть и до 700 квот выделят в этом году", - сказала собеседница в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

По словам Лащеновой, и сами университеты предоставляют молдавским абитуриентам возможности для поступления. В октябре в Кишиневе и Тирасполе побывали представители ведущих вузов России, которые рассказали о преимуществах получения российского образования для зарубежных студентов.

© Sputnik / Osmatesco Медведев: граждане Молдовы могут поступать в вузы РФ на общих основаниях

"Вузы России участвуют в конкурсе на получение бюджетных мест, поэтому между ними идет конкуренция. Многие вузы, такие как Высшая школа экономики, давно и серьезно работают с нашими ребятами, причем не только с выпускниками - у них есть интересная система работы с учениками, начиная с 9 класса", - добавила она.

Людмила Лащенова обратила внимание на важность выбора будущей профессии. Многие, к сожалению, отдают дань моде, стараясь поступить на экономический или юридический факультеты. А после окончания института тысячи юристов и экономистов бросаются на поиски работы, которую, из-за перенасыщенности рынка специалистами, найти бывает практически невозможно.

"В одно время был бум – на экономический факультет 200 человек из 300, на юридический 300 человек из 300. Поэтому общественные организации должны формировать у детей правильность выбора профессии. России, как и нам, юристы больше не нужны, юристы уже работают в кафе или водителями", - подчеркнула Лащенова.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон не исключил, что Россия увеличит количество бюджетных мест в вузах для молдавских студентов. Соответствующая договоренность была достигнута на последней встрече с российским президентом Владимиром Путиным.