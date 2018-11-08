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Сергей Мишин
© Sputnik / Miroslav Rotari

Юрист: 180 тысячам граждан Молдовы уже не грозит запрет на въезд в Россию

Экспертиза
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Тысячи гастарбайтеров, нарушивших миграционное законодательство РФ и по этой причине остающихся на территории России, смогут приехать на родину без угрозы получения депорта, также смогут вернуться в Россию и трудовые мигранты, получившие запрет на въезд в эту страну.

Представитель Общественной палаты при президенте Молдовы Сергей Мишин разъяснил в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова, кого коснется очередной этап амнистии, о которой договорились глава молдавского государства Игорь Додон и российский лидер Владимир Путин. 

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам собеседника, в 2017 году была объявлена амнистия для трудовых мигрантов, нарушивших 26 статью законодательства Российской Федерации о порядке въезда и выезда из страны. Речь шла о таких правонарушениях, как непродолжительная задержка на территории России или утеря миграционной карточки. До 2017 года даже за эти незначительные нарушения граждане Молдовы получали депорт, что лишало их права на возвращение в страну в течение многих лет.

Последняя амнистия, которая вступит в силу с 2019 года, коснется тех, кто нарушил 27 статью законодательства, предусматривающую более отягчающие положения запрета.

"Если человек работал без патента на территории Российской Федерации, если не предоставил медицинский страховой полис, если работал без трудового контракта. Люди, которые работали без патента, пробыв определенный срок на территории России, там и остаются, они не могут выехать из России, потому что им тут же поставят депорт", - отметил Мишин.

Это поможет тем трудовым мигрантам, кто еще находится в России и боится выехать в Молдову под угрозой запрета на возвращение. Также смогут вернуться в РФ гастарбайтеры, которые ранее получили депорт за нарушение 27 статьи законодательства РФ.

Амнистия коснется огромного количества человек. По словам Сергея Мишина, речь идет о 150-180 тысячах человек.

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