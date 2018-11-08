Социолог: будущих молдавских судей надо водить на экскурсии в тюрьмы

Молдове нужно формировать ненависть к коррупции со школьной скамьи, а будущих судей оставлять на несколько дней в тюрьмах, как это делают в Латвии, чтобы служители Фемиды наглядно убедились, что их ожидает в случае взяточничества.

Такое мнение в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова высказал руководитель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

Собеседник обратил внимание на различие в восприятии коррупции жителей европейских стран и Молдовы. В Финляндии, к примеру, антикоррупционная ментальность находится на высоком уровне - согласно исследованиям, 70% населения страны четко осознают, в чем состоит противодействие этому феномену. Для сравнения в Молдове, добавил социолог, люди уверены в том, что взятки не берут только те, кому их не дают.

"Когда мы спрашиваем у людей, ощущают ли они коррупцию, как оценивают эффективность мер по борьбе с коррупцией, аресты и так далее, они отвечают, что эти меры могут лишь напугать чиновников. А на обыденном уровне люди понимают, что в Молдове не берут взятки только те, кому никто их не предлагает или им незачем платить, а остальные все берут", - добавил социолог.

Более того, опросы в фокус-группах показали, что люди даже несколько идеализируют это понятие, до конца не понимая порочность феномена.

"Опрошенные считают, что слово "коррупционер" очень красиво звучит, что-то типа слова "космонавт". Они говорят, что слово это придумали чиновники и политики, чтобы уйти от уголовной ответственности, чтобы не употреблять слово "вор" или "кража", а слово "коррупционер" – звучит как-то даже красиво", - отметил Виктор Мокану.

Жителей Молдовы ожидает долгий путь формирования антикоррупционной ментальности, так как взращивать ненависть к коррупции надо со школьных лет, говорит он.

"Во многих странах начинают с образовательных программ в школах и вузах. Знаю, что в Латвии в программу подготовки судей входит посещение тюрьмы, там даже их оставляют на несколько дней, чтобы они поняли, чем коррупция может для них кончиться. А у нас все сводится к тому, что чиновники берут взятки, объясняя это маленькими зарплатами, и воруют, чтобы выжить", - заключил он.