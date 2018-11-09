Депутат: трем тысячам детей в Молдове отказано в образовании

Из-за отказа вакцинироваться до сих пор около трех тысяч детей не посещают школу, об этом в ходе программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова сообщил депутат парламента Владимир Односталко.

По его словам, эти дети сейчас находятся дома, получают ли они хоть какое-то образование или нет - неизвестно.

© Sputnik / Igor Zarembo В Молдове подтвердили еще десять случаев кори

"Возможно, родители приводят к ним домой педагогов, возможно, берут учебные планы со школы и пытаются что-то объяснить, возможно, учителя сами приходят, особенно если речь идет о селе", - отметил депутат.

Собеседник добавил, что проблему недопуска детей в школы необходимо решать на законодательном уровне.

Тем более, что право на образование прописано в основном законе страны.

"Мы считаем, что Конституцию нужно выполнять, а в ней написано, что государство гарантирует право на образование, как минимум на начальное. У нас сегодня дети с ограниченными возможностями имеют возможность альтернативного образования с учётом их физического или ментального состояния. Но с чем мы столкнулись в случае с прививками, не было никогда, поэтому такая норма не предусмотрена законодательством", - добавил Односталко в программе "Экспертиза".

В свою очередь, государственный секретарь Министерства здравоохранения Алена Сербуленко отметила, что запрет на посещение школы непривитыми детьми, а также кампания по иммунизации населения, которую проводит министерство, имеют эффект.

Если в начале учебного года было более пяти тысяч невакцинированных школьников, то сейчас осталось три тысячи детей, чьи родители отказываются делать прививку. Среди трех тысяч немало тех, у кого на настоящий момент действуют противопоказания для вакцинации, или те, кто были в контакте с заболевшими корью.