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Алёна Сербуленко
© Sputnik / Miroslav Rotari

Минздрав: Молдове грозит эпидемия, по сравнению с которой корь – "цветочки"

Экспертиза
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Представители минздрава предупреждают, что Молдова может быть атакована другими, значительно более опасными, чем корь инфекциями, которые отличаются быстрым прогрессированием и ранним наступлением летального исхода.

Речь идет о дифтерии, которая уже появилась на Украине. По данным министерства здравоохранения соседней страны, за девять месяцев этого года было зарегистрировано семь лабораторно подтвержденных случаев заболевания дифтерией.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам специалистов, это может быть связано с отказом родителей от вакцинации своих детей. Так, охват иммунизации от дифтерии на Украине в этом году составил примерно 40% при норме в 95% согласно требованиям Всемирной организации здравоохранения. 

По словам государственного секретаря министерства здравоохранения РМ Алены Сербуленко, эпидемия кори показала, насколько подвержены заражению невакцинированные дети. В этой связи она подчеркнула, что в случае импортирования в Молдову дифтерии, последствия будут значительно более плачевными, чем при кори.

"Не дай Бог к нам перейдет дифтерия, не дай Бог будет даже один случай, потому что это связано с серьезными последствиями. Корь проходит по-другому, легче. А при дифтерии сразу происходит нарушение дыхательных функций, быстро наступает смерть, это очень тяжелое заболевание", - заявила представитель молдавского минздрава в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Причем, риску заражения дифтерией подвержены как невакцинированные дети, так и взрослые. Чем меньше охват иммунизации – тем больше шанс заразиться, говорит она.

"Если дифтерия перейдет на нашу сторону при уровне покрытия меньше 90%, естественно, у нас могут быть смертельные случаи, и я не боюсь этого слова, потому что я, как врач, знаю, что такое дифтерия" – заключила специалист.

По информации министерства здравоохранения республики, уровень вакцинации населения Молдовы составляет 70%.

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