Минздрав: Молдове грозит эпидемия, по сравнению с которой корь – "цветочки"

Речь идет о дифтерии, которая уже появилась на Украине. По данным министерства здравоохранения соседней страны, за девять месяцев этого года было зарегистрировано семь лабораторно подтвержденных случаев заболевания дифтерией.
По словам специалистов, это может быть связано с отказом родителей от вакцинации своих детей. Так, охват иммунизации от дифтерии на Украине в этом году составил примерно 40% при норме в 95% согласно требованиям Всемирной организации здравоохранения.
По словам государственного секретаря министерства здравоохранения РМ Алены Сербуленко, эпидемия кори показала, насколько подвержены заражению невакцинированные дети. В этой связи она подчеркнула, что в случае импортирования в Молдову дифтерии, последствия будут значительно более плачевными, чем при кори.
"Не дай Бог к нам перейдет дифтерия, не дай Бог будет даже один случай, потому что это связано с серьезными последствиями. Корь проходит по-другому, легче. А при дифтерии сразу происходит нарушение дыхательных функций, быстро наступает смерть, это очень тяжелое заболевание", - заявила представитель молдавского минздрава в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.
Причем, риску заражения дифтерией подвержены как невакцинированные дети, так и взрослые. Чем меньше охват иммунизации – тем больше шанс заразиться, говорит она.
"Если дифтерия перейдет на нашу сторону при уровне покрытия меньше 90%, естественно, у нас могут быть смертельные случаи, и я не боюсь этого слова, потому что я, как врач, знаю, что такое дифтерия" – заключила специалист.
По информации министерства здравоохранения республики, уровень вакцинации населения Молдовы составляет 70%.