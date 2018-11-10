Мишин: туристы из России могут привозить в Молдову до миллиарда долларов в год

По его словам, многие российские туристы практикуют выезд за рубеж на выходные дни, к примеру, в Прагу, "чтобы попить пиво". С таким же успехом они могут приезжать и в Молдову, чтобы продегустировать и приобрести наше вино, которым мы так гордимся.

"По подсчетам туристических фирм Российской Федерации, один россиянин, помимо перелета и проживания, тратит 500 долларов за сутки. А теперь давайте подсчитаем, если мы сможем привлечь два миллиона россиян, а это - небольшое количество, и каждый из них потратит по 500 долларов, то получим миллиард долларов", - отметил Сергей Мишин в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Преимущества от притока туристов очевидны, говорит он. Во-первых, заработают авиакомпании, которые привезут их в Молдову, транспортные компании, которые будут их возить по стране, гостиницы, а вокруг них целая инфраструктура - винные компании, фирмы, которые производят бутылки, этикетки, пробки.

© Sputnik / Sergei Veniavsky В молдавском селе придумали оригинальный способ привлечь туристов

Однако, такой сценарий пока для нас остается непостижимым, считает собеседник. Нужно выстраивать дружественную, сбалансированную политику с Россией, чтобы убрать все сомнения россиян в том, что здесь они могут столкнуться с проблемами.

"Я был в Москве и смотрел там российские телеканалы, по которым рассказывали, что в Молдову не пустили такого-то политика, такого-то журналиста, таких-то звезд эстрады или театра. И вот сидит россиянин и думает, а пустят ли его, гражданина с простым паспортом в Молдову. Естественно, он предпочтет полететь в Прагу, чем иметь проблемы в кишиневском аэропорту", - заключил Мишин.