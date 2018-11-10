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Сергей Мишин
© Sputnik / Osmatesco

Мишин: туристы из России могут привозить в Молдову до миллиарда долларов в год

Экспертиза
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За счет привлечения только российских туристов Молдова может зарабатывать до миллиарда долларов ежегодно, утверждает советник президента страны Сергей Мишин.

По его словам, многие российские туристы практикуют выезд за рубеж на выходные дни, к примеру, в Прагу, "чтобы попить пиво". С таким же успехом они могут приезжать и в Молдову, чтобы продегустировать и приобрести наше вино, которым мы так гордимся.

"По подсчетам туристических фирм Российской Федерации, один россиянин, помимо перелета и проживания, тратит 500 долларов за сутки. А теперь давайте подсчитаем, если мы сможем привлечь два миллиона россиян, а это - небольшое количество, и каждый из них потратит по 500 долларов, то получим миллиард долларов", - отметил Сергей Мишин в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Преимущества от притока туристов очевидны, говорит он. Во-первых, заработают авиакомпании, которые привезут их в Молдову, транспортные компании, которые будут их возить по стране, гостиницы, а вокруг них целая инфраструктура - винные компании, фирмы, которые производят бутылки, этикетки, пробки. 

Виноград
© Sputnik / Sergei Veniavsky
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Однако, такой сценарий пока для нас остается непостижимым, считает собеседник. Нужно выстраивать дружественную, сбалансированную политику с Россией, чтобы убрать все сомнения россиян в том, что здесь они могут столкнуться с проблемами.

"Я был в Москве и смотрел там российские телеканалы, по которым рассказывали, что в Молдову не пустили такого-то политика, такого-то журналиста, таких-то звезд эстрады или театра. И вот сидит россиянин и думает, а пустят ли его, гражданина с простым паспортом в Молдову. Естественно, он предпочтет полететь в Прагу, чем иметь проблемы в кишиневском аэропорту", - заключил Мишин.

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