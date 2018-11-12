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Богдан Безпалько
© Sputnik / Александр Натрускин

Безпалько: мероприятия в Париже – не место для жестких ответов Дональду Трампу

Экспертиза
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Мероприятия в Париже предоставили возможность для неформальной беседы Владимира Путина и Дональда Трампа, однако важные вопросы двусторонних отношений будут обсуждены после более детальной проработки.

Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на полях мероприятий в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Оба лидера находились в Париже и присутствовали на приеме, организованном от имени президента Франции в честь гостей. 

По словам собеседника радио Sputnik, от формата встречи лидеров стран во многом зависит дальнейшее обсуждение международных проблем.

"Если лидеры могут пообщаться неформально, то они могут что-то обсудить откровенно, а в дальнейшем оформить договоренности документально на официальных переговорах", - сказал Богдан Безпалько.

Рабочий завтрак в честь глав государств и правительств, приглашенных на мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны.
Пресс-служба Президента РФ
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Он добавил, что празднование столетия окончания Первой Мировой войны нельзя было рассматривать в качестве повода для обсуждения проблем в отношениях между Россией и США, так как сама суть этих мероприятий не была переговорной. Поэтому скорее всего полноценные переговоры, в частности по вопросу выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРМСД), пройдут после проработки всех деталей внешнеполитическими ведомствами США и РФ. 

"По ДРМСД будут вестись отдельные переговоры, и они будут довольно тяжелыми и длительными. Они будут идти между внешнеполитическими ведомствами, между разными структурами, между президентами. У России тоже есть ряд веских политических ответов на это, есть договоры, из которых мы можем выйти, и это будет очень неприятно президенту Соединенных Штатов, потому что эти договоры являются важными с точки зрения международной безопасности, в том числе, для Соединенных Штатов Америки. У США тоже есть уязвимые точки", - резюмировал эксперт.

Лицом к лицу: десятки мировых лидеров встретились в Париже - фото>>>

Президент США Дональд Трамп провел продуктивную дискуссию с российским президентом Владимиром Путиным. С таким заявлением выступила пресс-секретарь хозяина Белого дома Сара Сандерс, отмечает РИА Новости.

"У них была хорошая и продуктивная дискуссия во время двухчасового ланча", — добавила Сандерс.

В то же время, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что железобетонных договоренностей по встрече Путина и Трампа на предстоящем саммите G20 в Аргентине пока нет.

"Обстоятельства постоянно меняются и у американских коллег, возможно, они будут меняться и у нас. Поэтому сейчас пока каких-то железобетонных договоренностей нет, четко сказать не можем", — заявил Песков.

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