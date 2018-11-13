Мидриган: приглашение Додона на Форум мира в Париж – знаковое событие

Президент Молдовы Игорь Додон посетил мероприятие, на которое пригласили даже не всех европейских лидеров, на это обратил внимание декан факультета международных отношений Университета имени Константина Стере Павел Мидриган.

По мнению собеседника, приглашение на такое событие мирового масштаба – символично и почетно как для страны, так и для президента Молдовы в частности.

"Это большая честь и для страны, и лично для господина Додона. Потому что все предыдущие президенты, со всем уважением к ним, были менее заметны, мало кто их приглашал на европейские мероприятия", - отметил эксперт в эфире программы "Экспертиза".

Несмотря на весьма представительное мероприятие, на Форум мира пригласили даже не всех лидеров Европы. Не было там и президента Беларуси Александра Лукашенко. Но вот президента маленькой Молдовы пригласили, подчеркнул Мидриган.

Поездка важна еще и с той точки зрения, считает он, что в Париже Игорю Додону удалось еще раз встретиться со своими коллегами - президентами Турции и России. И хотя полноценных переговоров не получилось, а формат мероприятия их и не предусматривал, тем не менее даже встреча "на ногах" является полезной для развития двусторонних отношений и решения текущих вопросов.

"Он еще раз увиделся, хотя и коротко, с президентом Эрдоганом. Встречи, хотя и короткие, но регулярные - это хорошо. Возможно, он с господином Путиным побеседовал. Они встретились на нейтральной площадке и обменялись мнениями. Это очень важно, потому что не всегда решаются большие проблемы, но обмен мнениями осуществляется. Так что это очень хорошо для Молдовы", - резюмировал собеседник.

В воскресенье Игорь Додон по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона находился с визитом в Париже, где принял участие в памятных торжествах, посвященных окончанию Первой Мировой войны.

В Париж съехались более 70 глав государств и правительств, представителей международных организаций, в числе которых президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Тайип Эрдоган, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Украины Петр Порошенко, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.