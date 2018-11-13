Мидриган: приглашение Додона на Форум мира в Париж – знаковое событие

По мнению собеседника, приглашение на такое событие мирового масштаба – символично и почетно как для страны, так и для президента Молдовы в частности.
"Это большая честь и для страны, и лично для господина Додона. Потому что все предыдущие президенты, со всем уважением к ним, были менее заметны, мало кто их приглашал на европейские мероприятия", - отметил эксперт в эфире программы "Экспертиза".
Несмотря на весьма представительное мероприятие, на Форум мира пригласили даже не всех лидеров Европы. Не было там и президента Беларуси Александра Лукашенко. Но вот президента маленькой Молдовы пригласили, подчеркнул Мидриган.
Поездка важна еще и с той точки зрения, считает он, что в Париже Игорю Додону удалось еще раз встретиться со своими коллегами - президентами Турции и России. И хотя полноценных переговоров не получилось, а формат мероприятия их и не предусматривал, тем не менее даже встреча "на ногах" является полезной для развития двусторонних отношений и решения текущих вопросов.
"Он еще раз увиделся, хотя и коротко, с президентом Эрдоганом. Встречи, хотя и короткие, но регулярные - это хорошо. Возможно, он с господином Путиным побеседовал. Они встретились на нейтральной площадке и обменялись мнениями. Это очень важно, потому что не всегда решаются большие проблемы, но обмен мнениями осуществляется. Так что это очень хорошо для Молдовы", - резюмировал собеседник.
В воскресенье Игорь Додон по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона находился с визитом в Париже, где принял участие в памятных торжествах, посвященных окончанию Первой Мировой войны.
В Париж съехались более 70 глав государств и правительств, представителей международных организаций, в числе которых президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Тайип Эрдоган, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Украины Петр Порошенко, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.