Чуря: у инициативы ДПМ о сокращении депутатов парламента есть особая цель

Инициативы демократов озвучил во вторник лидер политформирования Владимир Плахотнюк. По его словам, предлагаемая реформа предусматривает сокращение депутатского корпуса со 101 человека до 61, а также санкционирование гражданами страны тех, кто не работает в течение своего мандата. Демпартия предлагает вынести эти вопросы на референдум, который может пройти одновременно с парламентскими выборами 24 февраля.
По мнению политолога Корнелиу Чури, в инициативах демократов присутствует как рациональная логика, так и политическая.
"Здесь имеет значение экономическая, рациональная логика, которая характерна для Демократической партии, в которой много людей с бизнес-подходом. Они видят оптимизацию, как лучший способ достижения хорошего результата, и, исходя из этой логики, сокращение количества депутатов нравится Демократической партии, как идея", - отметил Чуря в эфире программы "Экспертиза".
С другой стороны, говорит он, идеи демократов, безусловно, понравятся и избирателям, но по другой причине. ДПМ может сыграть на "нелюбви многих граждан к политикам", а потому электорат поддержит инициативу о сокращении численности депутатов, учитывая низкий рейтинг доверия нарда к законодательной власти.
И тут включается третья, наверное, основная цель инициатив, которая лежит уже в электоральном контексте.
"Демократическая партия, предлагая такие удобные и симпатичные для населения инициативы, тем самым увеличивает свои шансы на получение хорошего результата на парламентских выборах. Люди, голосуя за инициативу ДПМ, в то же время будут простимулированы проголосовать за саму Демократическую партию. Эта логика может сработать", - добавил собеседник.