Чуря: у инициативы ДПМ о сокращении депутатов парламента есть особая цель

Политолог Корнелиу Чуря прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова инициативу ДПМ, которая предусматривает сокращение числа парламентариев и наделение избирателей правом отзывать депутатский мандат через референдум.

Инициативы демократов озвучил во вторник лидер политформирования Владимир Плахотнюк. По его словам, предлагаемая реформа предусматривает сокращение депутатского корпуса со 101 человека до 61, а также санкционирование гражданами страны тех, кто не работает в течение своего мандата. Демпартия предлагает вынести эти вопросы на референдум, который может пройти одновременно с парламентскими выборами 24 февраля.

По мнению политолога Корнелиу Чури, в инициативах демократов присутствует как рациональная логика, так и политическая.

"Здесь имеет значение экономическая, рациональная логика, которая характерна для Демократической партии, в которой много людей с бизнес-подходом. Они видят оптимизацию, как лучший способ достижения хорошего результата, и, исходя из этой логики, сокращение количества депутатов нравится Демократической партии, как идея", - отметил Чуря в эфире программы "Экспертиза".

С другой стороны, говорит он, идеи демократов, безусловно, понравятся и избирателям, но по другой причине. ДПМ может сыграть на "нелюбви многих граждан к политикам", а потому электорат поддержит инициативу о сокращении численности депутатов, учитывая низкий рейтинг доверия нарда к законодательной власти.

© Sputnik / Miroslav Rotari Число депутатов парламента Молдовы может сократиться

И тут включается третья, наверное, основная цель инициатив, которая лежит уже в электоральном контексте.

"Демократическая партия, предлагая такие удобные и симпатичные для населения инициативы, тем самым увеличивает свои шансы на получение хорошего результата на парламентских выборах. Люди, голосуя за инициативу ДПМ, в то же время будут простимулированы проголосовать за саму Демократическую партию. Эта логика может сработать", - добавил собеседник.