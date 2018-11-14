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Серафим Урекян
© Sputnik / Osmatesco

Урекян: инициативы демократов таят скрытый соблазн

Экспертиза
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Экс-вице-спикер парламента Серафим Урекян рассказал о возможной обратной стороне реформы законодательного органа, предложенной Демократической партией.

По мнению политика, инициатива о снижении численности депутатского корпуса со 101 до 61 человека может спровоцировать роспуск парламента, который мы изберем 24 февраля 2019 года.

"Эта идея создает скрытый соблазн повторных выборов. Учитывая, как создалось большинство в этом парламенте, никто не исключает, что и в будущем составе, кода будет еще 101 депутат, сформируется большинство, которое будет чувствовать себя неуютно. Поэтому назначаются досрочные парламентские выборы, и приходит уже 61 депутат парламента", - отметил политик в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Заседание парламента 27.09.2018
© Sputnik / Miroslav Rotari
Число депутатов парламента Молдовы может сократиться

Но не количество депутатов красит парламент, а качество депутатского корпуса, уверен собеседник, и упоминает о Кишиневском муниципальном совете, который в этом смысле не может служить хорошим примером. 

"У нас 51 советник муниципального совета. Ну и что? Они уже четыре года не могут собраться вместе. Даже стыдно. И кто гарантирует, что этот стыд из муниципального совета не перейдет в здание парламента? У нас даже 101 депутат мало что делает эффективного для этой страны, а что уж говорить о 61 парламентарии", - резюмировал Урекян.

Инициативы демократов озвучил во вторник лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк. По его словам, предлагаемая реформа предусматривает сокращение депутатского корпуса со 101 человека до 61, а также наделение избирателей правом отзывать депутатский мандат через референдум. Демпартия предлагает вынести эти вопросы на плебисцит, который может пройти одновременно с парламентскими выборами 24 февраля. 

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