Соломатин: любая журналистика должна быть слегка экстремальной

Заместитель руководителя кафедры телевидения и радиовещания Российской Академии медиаиндустрии, кандидат филологических наук, член Союза журналистов России рассказал о том, какой должна быть работа современного журналиста.

В работе любого журналиста должна быть некоторая доля экстрима, это является обязательной частью профессии – такое мнение в эфире передачи "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова высказал заместитель руководителя кафедры телевидения и радиовещания Российской Академии медиаиндустрии, кандидат филологических наук, член Союза журналистов России Алексей Соломатин.

"Думаю, что доля экстремальности должна присутствовать в любой журналистике, как в печатной прессе, так и в электронных средствах массовой информации, но есть и экстремальная журналистика – суть ее: работа журналиста в не совсем обычных условиях", - сказал Соломатин.

Экстремальная журналистика предъявляет особые требования к журналисту, освещающему события, уверен собеседник.

"Боевые действия, вооруженные конфликты, освещение чрезвычайных ситуаций или антитеррористических операций, массовых беспорядков, журналист в такой ситуации работает и берет на себя ответственность не только за свою безопасность и жизнь, но и за то, что он доносит до потребителя информации", - объяснил эксперт.