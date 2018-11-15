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Соломатин Алексей
© Sputnik / Miroslav Rotari

Соломатин: любая журналистика должна быть слегка экстремальной

Экспертиза
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Заместитель руководителя кафедры телевидения и радиовещания Российской Академии медиаиндустрии, кандидат филологических наук, член Союза журналистов России рассказал о том, какой должна быть работа современного журналиста.

В работе любого журналиста должна быть некоторая доля экстрима, это является обязательной частью профессии – такое мнение в эфире передачи "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова высказал заместитель руководителя кафедры телевидения и радиовещания Российской Академии медиаиндустрии, кандидат филологических наук, член Союза журналистов России Алексей Соломатин.  

"Думаю, что доля экстремальности должна присутствовать в любой журналистике, как в печатной прессе, так и в электронных средствах массовой информации, но есть и экстремальная журналистика – суть ее: работа журналиста в не совсем обычных условиях", - сказал Соломатин.

Экстремальная журналистика предъявляет особые требования к журналисту, освещающему события, уверен собеседник.

"Боевые действия, вооруженные конфликты, освещение чрезвычайных ситуаций или антитеррористических операций, массовых беспорядков, журналист в такой ситуации работает и берет на себя ответственность не только за свою безопасность и жизнь, но и за то, что он доносит до потребителя информации", - объяснил эксперт.   

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Теги:
боевые действия, беспорядки, экстрим, журналистика, журналист


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