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Юрий Кофнер
© Sputnik / Miroslav Rotari

Аналитик: за три года после соглашения с ЕС мы потеряли 400 миллионов долларов

Экспертиза
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Научный сотрудник Международного института прикладного системного анализа (Австрия) Юрий Кофнер объяснил, почему в Молдове не произошло экономического прорыва после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

По его мнению, чуда не случилось по двум причинам. Первая заключается в том, что Молдова оказалась не готова к условиям ЕС, предъявляемым желающим продавать свои товары на территории объединения. Участие в Зоне свободной торговли с ЕС предполагает принятие европейских стандартов, которые более жесткие, чем старые, советские, правила.

"Те же самые санитарные и фитосанитарные меры, которые важны для сельскохозяйственных товаров Молдовы, они гораздо более требовательны чем те, которые были раньше. Поэтому, несмотря на желание выйти на европейских рынок, у многих молдавских представителей нет возможности получить необходимые сертификаты", - отметил Юрий Кофнер в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Не помогает и финансовая помощь, выделяемая Евросоюзом на освоение евростандартов. Проблема заключается в том, говорит эксперт, что в Молдове эти деньги тратятся не по назначению. Поэтому как бы громко не звучали проевропейские лозунги, реальной интеграции Молдовы не получится из-за нежелания поднимать стандарты качества. 

"Это проблема переходного периода, который переживает Молдова и который неизвестно еще сколько будет длиться из-за этих сложностей. Во-вторых, все попытки адаптировать экономику торпедируются тем, что те деньги, которые выделяются, не идут туда, куда надо", - добавил аналитик. 

Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС
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Проблема не ограничивается нестандартностью товаров, которые составляют основу структуры нашего экспорта, - в основном речь идет о сельхозпродукции, - но и тем, что они в принципе не нужны Евросоюзу. В итоге, желанной свободной торговли с ЕС так и не получилось, заработать на этом направлении не очень-то удается. Одновременно с неоправдавшимися надеждами на западном направлении, произошел полный провал в направлении восточном, когда Россия в качестве защитной меры ввела торговые ограничения в отношении товаров из Молдовы.

"Более 70% экспорта Молдовы в страны ЕАЭС – это сельскохозяйственная продукция. Но когда Молдова подписала соглашение с Европой, не были учтены интересы той части бизнеса, которая ведет торговлю с Россией. По расчету Евразийской комиссии, с 2013 по 2016 годы Молдова потеряла где-то 400 миллионов долларов из-за этого. А экспорт Молдовы в страны ЕС, в этот же период, увеличился только на 200 миллионов долларов", - заключил собеседник.

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