Мишин: срок предоставления российского гражданства сократится

По словам представителя Общественной палаты при президенте РМ Сергея Мишина, упрощение процедуры получения гражданства России и сокращение сроков его предоставления предусматривает новая Концепция миграционной политики РФ.

По его словам, эта концепция касается рожденных на территории России лиц и их детей, которые, по тем или иным причинам, покинули родину и сегодня решили туда вернуться.

"Этот документ связан с соотечественниками, проживающими за рубежом. Кто-то из них покинул Россию во время СССР, кого-то отправили по распределению, и сейчас их дети хотят вернуться туда, где их корни. Поэтому и говорится о переселении", - отметил собеседник в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Основные положения документа касаются приезда, размещения и легализации переселенцев в России. Все эти этапы на пути к российскому гражданству будут предельно упрощены.

"Облегчится процедура приезда в Российскую Федерацию, размещения на территории России, получения временного вида на жительства и, соответственно, получения гражданства. Меньше будет бюрократии при получении гражданства России," – добавил Мишин.

И самое главное – будет сокращен срок получения гражданства для тех, кто переселился и собирается жить на территории России.

"От момента переселения до получения гражданства проходило год-полтора-два. Многие по пять-шесть лет живут в России и до сих пор не получили паспорт. Это зависит от того, правильно ли ты собрал документы, все ли справки собрал. Сейчас этот срок хотят сократить до полугода, то есть от момента переселения и получения вида на жительство и до получения российского гражданства, чтобы проходило не более, чем полгода", - добавил Мишин.

© Sputnik / Miroslav Rotari Российский паспорт станет доступнее для соотечественников

Президент России Владимир Путин подписал концепцию миграционной политики в октябре. Об этом он заявил, выступая на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

"Она направлена в том числе на формирование наиболее комфортных условий для переселения в Россию на постоянной основе соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, приобретение российского гражданства", — заявил глава российского государства.