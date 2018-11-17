Арион: эти улицы Кишинева самые опасные для здоровья людей

По словам эксперта, если до 90-х годов основными загрязнителями окружающей среды были промышленные предприятия, то сегодня, главным образом, это автомобили, в основном большегрузные. Так сильно, как выхлопные газы, ничто больше не влияет на окружающую среду, отметил эколог в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

"По статистике самыми загрязненными частями города являются те, где проходят грузовые автомобили, например, улица Мунчешть, Петрикань и другие на въезде и выезде из города. Но все рекорды по загрязнению окружающей среды побил проспект Штефана чел Маре, где образуются пробки, и тысячи машин прожигают огромное количество топлива", - подчеркнул специалист.

Автолюбители даже и не предполагают, чем они дышат, простаивая в пробках. Это самая настоящая газовая камера, утверждает Дмитрий Арион, ведь единовременно сжигаются тонны топлива, которые содержат вредные химические вещества.

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Однако, не только выхлопные газы представляют собой опасность для людей и окружающей среды. Одной из глобальных проблем является пыль, которая несет в себе огромное количество веществ, негативно влияющих на здоровье человека.

"Самым страшным источником загрязнения является пыль. Доказано, что помимо пыли мы вдыхаем миллионы различных вредных частиц, начиная от моющих средств и заканчивая тяжелыми металлами, которые, в виде пыли, попадают в наши легкие, от чего страдает кровеносная система, печень, почки и легкие", - подчеркнул эколог.