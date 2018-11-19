Урекян: в Молдове может произойти депутатский "апартеид"

Депутат депутату рознь – именно по такому принципу будет выстраиваться депутатский корпус после реформы парламента, считает бывший первый вице-спикер законодательного органа Серафим Урекян.

По его мнению, возможность отзыва депутатов, избранных по одномандатным округам, разделит законодателей на неприкосновенных, прошедших по партийным спискам, и тех, над кем всегда будет висеть угроза снятия с должности.

Такая сегрегация недопустима, считает Урекян, так как все законотворцы наделены одинаковыми правами и обязанностями.

"Все депутаты, которые избираются в парламент, одинаковые, все они имеют равные права. Не может быть, чтобы у депутата, избранного по партийным спискам, были выше права, чем, скажем, у депутата, избранного по одномандатному округу", - отметил политик в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Ранее лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк озвучил ряд инициатив, которые вошли в основу реформы парламента. Одна из них заключается в сокращении депутатского корпуса со 101 человека до 61. Вторая предусматривает наделение избирателей правом отзывать депутата, который прошел в парламент по одномандатному округу. При этом никто не предложил процедуры, которая бы позволяла отправлять в отставку законотворцев, избранных по партийным спискам.