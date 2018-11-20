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Павел Мидриган
© Sputnik / Osmatesco

Мидриган: вот почему до сих пор не встретились Додон и Йоханнис

Экспертиза
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Эксперт в области международных отношений Павел Мидриган выдвинул версию, почему, несмотря на приглашение администрации молдавского президента, до сих пор не состоялась встреча глав Молдовы и Румынии Игоря Додона и Клауса Йоханниса.

Более года назад, в октябре 2017 года, молдавский лидер Игорь Додон передал через дипломатические каналы приглашение президенту Румынии посетить с визитом Республику Молдова в любое удобное для него время.

Премьер Румынии Виорика Дэнчилэ и глава правительства Молдовы Павел Филип
© Sputnik / Miroslav Rotari
Когда состоится совместное заседание правительств Молдовы и Румынии

По мнению молдавского президента, лишь "постоянный диалог будет способствовать устранению всех недоразумений и сложностей, все еще возникающих в отношениях между государствами". 

Декан факультета международных отношений Университета политических и экономических европейских знаний им. К.Стере Павел Мидриган считает, что румынская сторона избегает встречи с президентом Молдовы в связи вопросами об общей границе, которые до сих пор остаются открытыми. Как считает эксперт, во время переговоров Игорь Додон, наверняка, поднял бы эту проблему.

"Существует один очень важный вопрос, на который мне хочется получить ответ от президента Румынии, - когда мы подпишем Базовый договор, признали ли вы нас как независимое государство или мы по-прежнему ваша провинция? У президента Румынии нет сегодня ответа на этот вопрос",- отметил Мидриган в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова. 

Эксперт подчеркнул, что Республика Молдова является государством, международно-признанным в рамках своих границ. В этой связи нежелание соседней страны признавать общие границы вызывает лишь недоумение мирового сообщества и напряженность в двусторонних отношениях. 

Молдова остается единственной страной-соседкой Румынии, с которой официальный Бухарест отказывается подписать Базовый договор и Договор о границе. Общая протяженность молдо-румынской границы составляет более 680 километров.

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