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Александр Банников
© Sputnik / Miroslav Rotari

Депутат: парламент изберет нового главу Нацбанка до выборов

Экспертиза
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Депутат парламента от ДПМ Александр Банников считает, что парламент успеет избрать нового председателя Национального банка Молдовы до парламентских выборов, намеченных на 24 февраля.

Нынешний глава НБМ Сергей Чокля объявил о своей отставке во вторник, 20 ноября, а освободить свой пост он намерен 30 ноября. 

Андриан Канду
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"У меня была успешная карьера в Молдове. Надеюсь, реформы банковской системы страны будут продолжены", - сказал он на брифинге. 

Нового председателя Национального банка должен назначить парламент после конкурса, который проведет парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам. Член этой комиссии Александр Банников уверен, что новый глава НБМ будет избран до парламентских выборов.

"Функциональность парламента по голосованию законов во втором чтении закончится 30 ноября – это день выборов, которые прошли четыре года назад. Дальше парламентарии до 24 февраля следующего года, до момента, когда будут признаны результаты парламентских выборов Конституционным судом, будут исполнять свои обязанности. Я думаю, что в сфере назначения все-таки парламент сможет работать", - сказал депутат в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Парламент назначил Сергея Чоклю главой Национального банка Молдовы в марте 2016 года. Его кандидатуру поддержал 61 депутат. Он вступил в должность 11 апреля 2016 года. Мандат председателя Нацбанка по закону составляет семь лет.

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