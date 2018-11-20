Депутат: парламент изберет нового главу Нацбанка до выборов

Нынешний глава НБМ Сергей Чокля объявил о своей отставке во вторник, 20 ноября, а освободить свой пост он намерен 30 ноября.
Нового председателя Национального банка должен назначить парламент после конкурса, который проведет парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам. Член этой комиссии Александр Банников уверен, что новый глава НБМ будет избран до парламентских выборов.
"Функциональность парламента по голосованию законов во втором чтении закончится 30 ноября – это день выборов, которые прошли четыре года назад. Дальше парламентарии до 24 февраля следующего года, до момента, когда будут признаны результаты парламентских выборов Конституционным судом, будут исполнять свои обязанности. Я думаю, что в сфере назначения все-таки парламент сможет работать", - сказал депутат в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.
Парламент назначил Сергея Чоклю главой Национального банка Молдовы в марте 2016 года. Его кандидатуру поддержал 61 депутат. Он вступил в должность 11 апреля 2016 года. Мандат председателя Нацбанка по закону составляет семь лет.