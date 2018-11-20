Депутат: парламент изберет нового главу Нацбанка до выборов

Депутат парламента от ДПМ Александр Банников считает, что парламент успеет избрать нового председателя Национального банка Молдовы до парламентских выборов, намеченных на 24 февраля.

Нынешний глава НБМ Сергей Чокля объявил о своей отставке во вторник, 20 ноября, а освободить свой пост он намерен 30 ноября.

© Sputnik / Miroslav Rotari Спикер парламента Молдовы рассказал, чем запомнился глава Нацбанка страны

"У меня была успешная карьера в Молдове. Надеюсь, реформы банковской системы страны будут продолжены", - сказал он на брифинге.

Нового председателя Национального банка должен назначить парламент после конкурса, который проведет парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам. Член этой комиссии Александр Банников уверен, что новый глава НБМ будет избран до парламентских выборов.

"Функциональность парламента по голосованию законов во втором чтении закончится 30 ноября – это день выборов, которые прошли четыре года назад. Дальше парламентарии до 24 февраля следующего года, до момента, когда будут признаны результаты парламентских выборов Конституционным судом, будут исполнять свои обязанности. Я думаю, что в сфере назначения все-таки парламент сможет работать", - сказал депутат в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Парламент назначил Сергея Чоклю главой Национального банка Молдовы в марте 2016 года. Его кандидатуру поддержал 61 депутат. Он вступил в должность 11 апреля 2016 года. Мандат председателя Нацбанка по закону составляет семь лет.