Беркач: для помощи детям-диабетикам Молдовы надо собрать более 500 тысяч леев

Учредитель благотворительной организации "Спаси Жизнь" Алена Беркач рассказала о целях ежегодного Пушкинского зимнего благотворительного бала, на котором планируется собрать средства для помощи тяжелобольным детям.

По словам собеседницы радиостудии Sputnik Молдова, в этом году в благотворительную организацию обратился Центр матери и ребенка с просьбой помочь в приобретении необходимого оборудования для лечения детишек, больных сахарным диабетом.

Речь идет о системах, которые будут непрерывно следить за уровнем глюкозы, а также специальных сенсорах глюкозы для индивидуального использования каждым пациентом.

"Центру нужны две специальные установки I-Pro, общей стоимостью около 65 тысяч леев, и сенсоры для пациентов, каждый из которых стоит 910 леев. В отделении на учете на данный момент находятся 500 детей и каждому нужен этот сенсор", - сообщила представитель общественной организации в эфире программы "Экспертиза".

По ее словам, попасть на благотворительный бал может любой желающий. Учитывая характер мероприятия и поставленные цели, вход на мероприятие будет платным.

"Гости мероприятия смогут внести свой вклад в реализацию этой благородной цели, сделав взнос в размере 100 евро. Поэтому посещение бала – не бесплатное, ведь наша задача приобрести необходимое оборудование. Мы собираемся собрать деньги за счет благотворительных взносов, а также за счет благотворительного аукциона, который пройдет в рамках этого бала", - добавила она.

Третий благотворительный бал пройдет под патронажем Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Молдова Олега Васнецова, а также Международного фонда им. А. С. Пушкина, при активном участии прямых потомков поэта – Александра Пушкина и Марии-Мадлен Пушкиной-Дурново. Также поддержку в подготовке бала окажет Российский центр науки и культуры в РМ.

"Мы хотим поблагодарить за личное участие посла Российской Федерации в Республике Молдова Олега Васнецова - мероприятие проходит под его патронажем", - добавила она.

Мероприятие состоится 16 декабря в Radisson Blu Leogrand Convention Centre, начало в 17:00.

Информационным партнером благотворительного бала стало Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.