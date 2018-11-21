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Виорел Гырбу
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Гырбу об отставке главы НБМ: у Чокли могло быть плохое предчувствие

Экспертиза
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Экономический эксперт Виорел Гырбу назвал несколько возможных причин отставки главы Национального банка страны Сергея Чокли.

Глава НБМ Сергей Чокля объявил о своем уходе во вторник, 20 ноября. А освободить свой пост он намерен 30 ноября. 

"У меня была успешная карьера в Молдове. Надеюсь, реформы банковской системы страны будут продолжены", - сказал он на брифинге. 
По его словам, мотивом для принятия этого решения стали причины личного характера. 

Глава Национального банка Молдовы Сергей Чокля, архивное фото.
© Sputnik / Rodion Proca
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При этом руководитель НБМ указал на успехи, которые были достигнуты Нацбанком за почти три года его правления – это вывод банковской системы из кризиса, увеличение прозрачности акционеров банка, стабильность инфляции и доведение валютных резервов страны до исторического максимума.

Отмечается, что уход Сергея Чокли в отставку на фоне таких достижений выглядит весьма подозрительно. В этой связи эксперты предположили, что губернатор мог подать в отставку, предвосхищая проблемы в банковской сфере.

"Я не хочу заниматься спекуляциями, но, исходя из специфической ситуации, в которой находится Республика Молдова, можно столкнуться с серьезными проблемами в банковском секторе и в будущем", - не исключил эксперт.

При этом Гырбу подчеркнул, что ситуация в банковском секторе страны, действительно, стабилизировалась, подтверждением чему служит приход на наш рынок зарубежных банков.

Второй возможной причиной ухода Сергея Чокли могло быть давление, которое оказывалось на президента НБМ со стороны властей, с чем он не мог согласиться.  

"Разумеется, есть основания для такого предположения. Опять же, мы должны подождать с выводами. Но в таком случае нужно, чтобы господин Чокля честно нам об этом сказал. Потому что, если это связано с личной жизнью – нельзя давить на человека и расспрашивать о мотивах разных решений. Но вот если существуют определенные риски со стороны властей, то было бы честно ему об этом сказать и нас предупредить", - добавил экономист в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.    

И, наконец, третья причина значительно более прозаична, чем две вышеперечисленные. Сергей Чокля мог использовать свой пост, как трамплин для карьерного роста. А сейчас молодому, образованному и энергичному профессионалу своего дела могло поступить предложение, от которого он просто не смог отказаться.

"Чокля мог уйти, увидев возможности для своего карьерного роста. Председатель Национального банка легко получает работу в том же МВФ, там много разных руководителей из Молдовы. К примеру, господин Молошаг, который до этого являлся первым заместителем господина Дрэгуцану, сейчас работает с МВФ", - резюмировал аналитик. 

В любом случае, все причины неожиданной отставки Сергея Чокли находятся в области предположений и догадок. Завеса тайны может быть приоткрыта в будущем, когда имя губернатора НБМ всплывет на новом месте.

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