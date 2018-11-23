Экономист: молдавский лей находится под ударом

Экономический эксперт Виорел Гырбу считает, что молдавский лей оказался в неблагоприятной ситуации в связи с отставкой президента НБМ, которая осложняется застойным периодом перед выборами, когда инвесторы не спешат вкладывать свои деньги в ожидании их результатов.

По словам собеседника, в условиях Молдовы любые изменения в стране вызывают опасения, что в итоге отражается на курсе национальной валюты. Подобная ситуация создалась и после объявления об отставке главы Национального банка Молдовы Сергея Чокли.

"Я думаю, что молдавский лей оказался под ударом и некоторые инвесторы, тем более серьезные, подумывают отойти от него и инвестировать в валюту. На это указывают два фактора: мы находимся перед выборами, всегда у таких стран, как Молдова, инвесторы не делают инвестиции в этот период и пытаются быть осторожными во всех своих действиях. На выборы у нас наложилась еще и отставка главы НБМ", - отметил эксперт.

Ведь президент Нацбанка – это гарант молдавского лея. Неслучайно его подпись можно найти на любой купюре. Кроме этого, как считает Гырбу, определенное влияние отставки на состояние национальной валюты связано с подозрениями, возникшими в связи с неожиданным уходом Чокли из НБМ.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Что будет с курсом валют после заявления об отставке главы Нацбанка Молдовы

"Если произойдут очень сильные изменения и руководство, которое обладает влиянием на процессы в республике, подумает о чем-то нехорошем и, в конечном итоге, усложнит финансовую и экономическую ситуацию в стране, то, разумеется, молдавский лей сильно упадет. Но вопрос в том, будут ли у нас те же проблемы, которые мы пережили в 2014 году, и не увидел ли их губернатор. Поэтому, если у господина Чокли был профессиональный, а не персональный мотив для ухода, то это вызывает вопросы и определенные опасения", - добавил он.

Главное, чтобы не было потрясений, которые пережил банковский сектор Молдовы в 2014 году, считает экономист. В остальном, благодаря специфике молдавской экономики, нацвалюта продолжит оставаться на плаву, поддерживаемая переводами из-за рубежа.

"Ничего в этом плане не изменится в Молдове. Переводы будут и в будущем, быстрых изменения тут не произойдет", - резюмировал эксперт.

О том, как повлияет отставка главы НБМ Сергея Чокли на курс национальной валюты экономист Виорел Гырбу рассказал в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.