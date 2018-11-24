Юрист: почему в Молдове высокие зарплаты не стали поводом для отказа от взяток

Представитель общественной палаты при президенте Молдовы Сергей Мишин рассуждает, почему значительное повышение зарплат судьям, которое было осуществлено с 1 января 2014 года, не способствовало борьбе с коррупцией в судебной системе.

По словам Сергея Мишина, кроме выводов, которые строятся на профессиональной деятельности, существуют два объективных фактора, указывающих на непоколебимость взяточничества в молдавской юстиции.

"Приостановили последний транш в 28 миллионов леев от Евросоюза на реформу юстиции, а именно - судебной системы, потому что борьба с коррупцией и эффективность работы судов неудовлетворительна. Это первый факт, который говорит, что повышение зарплат никак на уровень коррумпированности не повлияло", - отметил Мишин в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

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Во-вторых, добавил собеседник, не изменилось количество обращений в Европейский суд по правам человека от граждан страны. Молдова все чаще проигрывает дела в ЕСПЧ, что также является знаком отсутствия справедливой юстиции.

"Страсбургский суд по правам человека против Молдовы постоянно выносит решения, где признает, что республика должна тем или иным людям выплатить определенные компенсации. Но надо понимать, что для того, чтобы обратиться в ЕСПЧ, мы должны пройти все судебные инстанции, - первую инстанцию, Апелляционную палату и Высшую судебную палату. А вы слышали, чтобы хоть одного судью санкционировали? Я об этом не слышал", - подчеркнул он.