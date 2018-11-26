Политолог: как введение военного положения на Украине скажется на Молдове

Введение Украиной военного положения обязательно скажется и на нашей республике – такое мнение в эфире передачи Экспертиза радиостудии Sputnik Молдова высказала политолог Анжела Колацки.
"Конечно, военное положение в первую очередь скажется на судьбе граждан Украины. И, разумеется, опосредованно и на нас, поскольку мы соседи и у нас большая общая граница. Ситуация сложная и неоднозначная, хотя бы потому, что есть несколько формулировок – осадное положение, чрезвычайное и военное, все это разные понятия и вводятся они в связи с рядом обстоятельств", - сказала Колацки.
Военное положение, введенное Украиной, станет настоящим потрясением для целого региона. Кроме сложностей и проблем Молдове и ее гражданам оно ничего не даст, уверена собеседница.
"Нам в Молдове важно знать – как долго это продлится. Будет ли из военного положения проистекать осадное и прочие, потому что это скажется на всех сферах отношений. Конечно, ничего хорошего в этом нет. Не может быть все хорошо в квартире на третьем этаже, если в квартире на четвертом протекает кран и трубы не в порядке", - объяснила политолог.