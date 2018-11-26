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Анжела Колацки
© Sputnik / Miroslav Rotari

Политолог: как введение военного положения на Украине скажется на Молдове

Экспертиза
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Тема:
Ситуация в Керченском проливе (14)
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Эксперт Анжела Колацки рассказала о том, как введение военного положения в соседней стране может повлиять на состояние дел в Молдове.

Введение Украиной военного положения обязательно скажется и на нашей республике – такое мнение в эфире передачи Экспертиза радиостудии Sputnik Молдова высказала политолог Анжела Колацки.

"Конечно, военное положение в первую очередь скажется на судьбе граждан Украины. И, разумеется, опосредованно и на нас, поскольку мы соседи и у нас большая общая граница. Ситуация сложная и неоднозначная, хотя бы потому, что есть несколько формулировок – осадное положение, чрезвычайное и военное, все это разные понятия и вводятся они в связи с рядом обстоятельств", - сказала Колацки.

Задержанные корабли ВМС Украины доставлены в порт Керчи
© Ruptly .
Украинские корабли доставлены в порт Керчи - видео

Военное положение, введенное Украиной, станет настоящим потрясением для целого региона. Кроме сложностей и проблем Молдове и ее гражданам оно ничего не даст, уверена собеседница.

"Нам в Молдове важно знать – как долго это продлится. Будет ли из военного положения проистекать осадное и прочие, потому что это скажется на всех сферах отношений. Конечно, ничего хорошего в этом нет. Не может быть все хорошо в квартире на третьем этаже, если в квартире на четвертом протекает кран и трубы не в порядке", - объяснила политолог.

Тема:
Ситуация в Керченском проливе (14)

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Теги:
Молдова, военное положение, Украина


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