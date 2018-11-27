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Виорел Гырбу
© Sputnik / Osmatesco

Экономист: неизвестно, как власти финансово обеспечат свои социальные обещания

Экспертиза
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Экономический эксперт Виорел Гырбу поделился своим мнением о том, существует ли у правительства финансовое обеспечение ранее принятых социальных решений.

На последнем пленарном заседании парламента, 23 ноября, депутаты приняли во втором, окончательном чтении законопроект о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе. 

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Стоимость реализации проекта на 2019-2021 годы составляет 3,9 миллиарда леев. Ожидается, что к 2021 году средняя ежемесячная зарплата сотрудников учреждений, финансируемых из государственного бюджета примерно на 30% возрастет, а у работников учреждений, финансируемых из местных бюджетов, - более чем на 55%.

До этого парламент одобрил так называемую "налоговую революцию" - речь идет о введении единого подоходного налога для физических лиц в размере 12% и о увеличении суммы личного освобождения для физлиц с 11 тысяч 280 леев до 24 тысяч. По словам Павла Филипа, озвученные меры приведут к увеличению доходов работников на 6%, а работодателей — на 5%.

Есть ли у правительства средства на покрытие принятых законов, своими мыслями на эту тему поделился в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Виорел Гырбу. 

По словам собеседника, это очень серьезные, с финансовой точки зрения, изменения, однако "мы можем себе это позволить, поскольку являемся специфической страной". В этой связи Гырбу не исключает, что правительство "вероятно, смотрит на резервы, чтобы покрыть такого рода социальные нужды".

Это сделать придется, потому что изменения в фискальной политике, произведённые осенью и получившие название "налоговая революция", судя по всему, весьма дорого обойдутся государственной казне.

"В проекте бюджета доходы от собирания налогов на заработную плату упали на 10-12 процентов. На 35% увеличились переводы из государственного бюджета в бюджет социального страхования - это сделано для увеличения пенсий. При том, что социальный налог для юридических лиц уменьшился", - отметил эксперт.

Снижая налоговое бремя власти рассчитывали на то, что это приведет к выходу бизнеса из тени, что компенсирует расходы "революции".

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Но пока, отметил Виорел Гырбу, цифры не впечатляют.

"Может, и вправду предположения правительства материализуются, и мы увидим рост поступлений в бюджет", - добавил он.

Но скорее всего, уверен собеседник, власти будут следовать по известному физическому закону: если в одном месте прибывает, значит, в другом месте убывает.

"Например, налог на прибыль для юридических лиц правительство планирует увеличить на 30% в следующем году. Это гораздо выше, чем экономическая логика развития событий. Посмотрим, насколько реальны эти изменения, но у правительства всегда есть возможность что-то урезать или что-то профинансировать. Заработные платы и пенсии будут финансироваться, а другие расходы, наверное, уменьшатся", - заключил экономический эксперт.

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