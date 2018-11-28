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Александр Балтаг
© Sputnik / Osmatesco

Балтаг о Moldova Business Week 2018: бизнесу важно знать правила игры

Экспертиза
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Генеральный директор Ассоциации деловых людей Молдовы Александр Балтаг рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему бизнес-среде необходим диалог с властями.

Возможности для бизнеса и привлечения финансовых вложений в деловые проекты Молдовы обсуждаются в Кишиневе на двухдневном форуме Moldova Business Week, организованном Агентством инвестиций под эгидой правительства.

Более тысячи инвесторов, финансистов, импортеров и экспортеров Молдовы, представителей деловых кругов из 30 стран мира дискутируют по вопросам, связанным с иностранным капиталом, обсуждают истории успеха иностранных предпринимателей в РМ и другие вопросы. 

Как рассказал генеральный директор Ассоциации деловых людей Молдовы Александр Балтаг, у этого события несколько задач. Первая – это прекрасная площадка для налаживания диалога между правительством и бизнес-средой.

"Бизнес-среда ждет такого диалога, чтобы посмотреть, какое видение у правительства для развития экономики, для развития страны. Потому что бизнесмену важно это знать, когда он решает – инвестировать ли в Молдову, развивать ли здесь свой бизнес", - отметил Балтаг в программе "Экспертиза".

Также форум нацелен на потенциальных иностранных инвесторов. У членов правительства есть несколько дней, чтобы убедить представителей зарубежного бизнеса, что в Молдову не только можно, но нужно вкладывать свои деньги. 

Moldova Business Week 2018
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"В этом году немного изменился формат встречи – мы отказались от официоза, дискуссии получились более техничные, более конкретные. Министр экономики, министр финансов, глава Нацбанка включились в техническую часть, представив тенденции и цифры, чтобы аудитория увидела, в какой ситуации находится та или иная отрасль Молдовы, и какие дальнейшие шаги власти сделают в этом направлении", - добавил Балтаг.

Эта площадка важна, чтобы правительство услышало бизнесменов и их пожелания. Потому что со стороны предпринимателей лучше видны слабые места бизнес-среды, чем из кабинетов бюрократов, говорит он.

"Для бизнеса важно, чтобы правила игры были ясны. Бизнесмены - люди прагматичные. Здесь речь идет о деньгах, о прибыли, о рабочих местах, здесь ничего абстрактного нет, и им важно, какие будут правила игры и сохранятся ли положительные тенденции", - подчеркнул собеседник.

Sputnik Молдова выступает информационным партнером форума Moldova Business Week 2018.

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