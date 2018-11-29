Кондураке: как будут ходить поезда через Украину при военном положении

Заместитель генерального директора по коммерческой части ГП "Железная дорога Молдовы" Григорий Кондураке считает, что введение военного положения на Украине не отразится на железнодорожном сообщении с соседней страной и на транзитных перевозках.

По словам представителя МЖД, повода для беспокойства нет, железнодорожное сообщение между Молдовой и Россией через Украину остановлено не будет.

"Железнодорожное сообщение работает в нормальном режиме. Пассажирские поезда идут по графику. Вопросов с транзитом из Российской Федерации и Беларуси нет. Сообщение между Молдовой и Россией через Украину будет продолжаться", - сообщил Кондураке в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Он добавил, что железнодорожное сообщение с Украиной осуществляется на основе межправительственного соглашения, которое предусматривает информирование партнера о возникновении форс-мажорных обстоятельств. Пока такого предупреждения не поступало.

"Украинская сторона должна проинформировать нас о том, что поезда будут задерживаться и проверяться дольше. Но теоретически не должно быть такого и мы думаем, что это не произойдет. А если будет, то мы проинформируем пассажиров через наш сайт и выпустим пресс-релизы", - добавил собеседник.

© Sputnik / Ирина Ляхова В Приднестровье отреагировали на введение военного положения на Украине

26 ноября Парламент Украины (Верховная Рада) большинством голосов высказался за введение военного положение в стране сроком на 30 дней. Военное положение затронет только Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую, Херсонскую области.

За введение военного положения проголосовали 276 депутатов. Представители ряда фракций высказывали опасения, что военное положение вводит ограничение прав и свобод для граждан Украины.