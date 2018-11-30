Рейдман: повышение зарплат в Молдове возможно только за счет увольнений

Депутат парламента Олег Рейдман высказал свои предположения относительно того, за счет чего будет обеспечиваться повышение зарплат работникам бюджетной сферы.

Депутаты приняли в окончательном, третьем чтении Закон о государственном бюджете на следующий год. Как отметили представители оппозиции, в документе запланирован рост средней заработной платы на 17%, в то же время, рост фонда оплаты труда составляет только 9%.

По словам вице-председателя постоянной парламентской Комиссии по вопросам экономики, бюджету и финансам, депутата от ПКРМ Олега Рейдмана, совместить дебит с кредитом правительство сможет только в результате сокращения части бюджетников.

"Такое возможно только за счет сокращения работников, то есть тех, кто получает зарплату. Это предусматривает сокращение рабочих мест. В реальном секторе, например, численность рабочих мест практически не растет. С 2014 до 2017 года в реальном секторе экономики среднегодовая численность увеличилась на три тысячи мест, а бюджетники сокращаются", - отметил Рейдман в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Справедливости ради надо признать, добавил депутат, что поскольку фонд оплаты труда включает в себя затраты не только на зарплату, а еще на налоги и взносы, которые для работодателя были сокращены, то, безусловно, это несколько упрощает задачу правительства. Но не настолько, чтобы забыть о тревоге в связи с возможной нехваткой средств в зарплатном фонде государства, уверен Рейдман.

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Зарплата бюджетников с 1 декабря этого года должна быть увеличена в результате внедрения в Молдове единой системы оплаты труда в бюджетном секторе. Документ предусматривает новую систему градации оплаты труда, которая сократит разницу с 33 пунктов до 15 между самой низкой и самой высокой заработной платой.

Согласно тексту документа, стоимость реализации проекта на 2019-2021 годы составляет 3,9 миллиарда леев. Ожидается, что к 2021 году средняя ежемесячная зарплата сотрудников учреждений, финансируемых из государственного бюджета, примерно на 30% возрастет, а у работников учреждений, финансируемых из местных бюджетов, увеличится более чем на 55%.