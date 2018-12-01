Балтаг: скоро ли во всей Молдове появятся идеальные дороги

Генеральный директор Ассоциации деловых людей Молдовы Александр Балтаг считает, что понадобится еще не менее шести лет, чтобы привести в порядок всю дорожную сеть республики.

Правда, добавил Балтаг, это станет возможным в случае сохранения темпов ремонта национальных дорог, заданный в этом году.

"У нас нет такой роскоши ждать. По нашим оценкам, если сохранится динамика, как в этом году, за шесть-семь лет вся страна будет асфальтирована хорошими дорогами", - сказал Александр Балтаг в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Коснувшись проекта "Черный пояс", который предусматривает строительство автомагистрали вокруг Черного моря и который, в частности, должен пройти и через Молдову, Балтаг назвал план сложным, но реализуемым.

"Черный пояс", протяженностью 7 000 километров, станет второй по длине дорогой в мире после кольцевой автомагистрали в Австралии, длина которой 14 500 километров.

Планируется, что часть автострады пройдет и через территорию Республики Молдова. Работы начнутся не позднее 2019 года.

"Но здесь без внешних доноров не обойтись. Речь идет об автомагистрали, а не об обычной дороге. Это очень дорогие проекты. Но я думаю, что финансирование может идти через Черноморский банк развития или других доноров, того же ЕБРР", - добавил он.

Ранее министр экономики Кирилл Габурич объявил, что на 2019 год запланирована реабилитация около 2600 км дорог, из которых 1500 км — в рамках программы "Хорошие дороги- 2", и еще 180 километров за счет иностранных инвестиций. Ремонт еще 900 километров дорог будет осуществлен за счет внешней помощи.