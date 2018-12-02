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Олег Рейдман
© Sputnik .

Рейдман: в Молдове есть резерв для снижения цен на газ

Экспертиза
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Вице-председатель парламентской комиссии по экономике Олег Рейдман считает, что закупочная цена на газ позволяет еще больше снизить тариф для конечного потребителя, однако это не делается сознательно.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы в марте утвердило тарифы и регламентированные цены на природный газ на весь 2018 год. В среднем тариф на голубое топливо был снижен на 20,3%. Таким образом, стоимость газа для конечных потребителей составила 4420 леев за тысячу кубометров.

По мнению депутата от ПКРМ, вице-председателя постоянной парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Олега Рейдмана, это далеко не самый низкий предел реальных цен на газ.

"Тарифы велики и снижение тарифов не очень существенно по сравнению с тем, насколько падает закупочная цена", - сказал Рейдман в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Собеседник связывает удержание тарифа на этом уровне со строительством газопровода Яссы-Унгены-Кишинев, в который уже вложено немало средств, а потребуется еще больше.

"Да, румыны разведали значительные запасы газа, разведали, но не запустили в эксплуатацию. Регион Яссы дефицитный по газу сам по себе, эксперты говорят процентов на 15-20. В газотранспортной системе Румынии давление ниже, чем в газотранспортной системе Молдовы, а по физическому закону вода и газ текут только туда, где давление меньше, а никак не обратно. Чтобы этот газопровод заработал нужны две компрессорные подстанции, каждая из которых стоит дороже, чем весь этот газопровод", - добавил он. 

Газопровод, архивное фото
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Правительству важно обеспечить экономическую сравнимость цен на газ от "Газпрома" и от румынских партнеров, утверждает экономист. Поэтому, чтобы не было очевидной разницы в цене поставщиков, власти отказываются еще больше снижать тариф, несмотря на имеющиеся для этого резервы.

"Окупаемость этих инвестиций (на строительство газопровода из Румынии – прим.ред) должна быть. Значит газ из этого газопровода будет не дешевле российского, а, может, даже и дороже. Поэтому эти тарифы держат, чтобы сравнять их и объяснить, почему мы это строим", - подчеркнул депутат.

Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составит около 120 километров. Эта газовая ветка должна подключить молдавскую столицу, главный регион потребления газа в стране, к построенному ранее при поддержке ЕС и Румынии газопроводу Яссы — Унгены. Реализацией проекта займется румынская компания Eurotransgaz, ставшая собственницей молдавского госпредприятия Vestmoldtransgaz.

Компания Eurotransgaz, в частности, подтвердила намерения взять обязательства построить газопровод Унгены-Кишинев до конца 2019 года, а также инвестировать в проект порядка 90 миллионов евро.

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