Экономист о микрокредитах: люди готовы снять последнее, лишь бы получить деньги

В Молдове сложилась парадоксальная ситуация - на фоне общего снижения кредитования коммерческими банками резко увеличилось обращение граждан за микрокредитами в специализированные компании.

По мнению экономиста Виорела Гырбу, главная причина падения интереса к услугам банков как со стороны физлиц, так и бизнеса кроется в чрезмерно сложных и бюрократизированных условиях предоставления кредитов, умноженных на неоправданно высокую процентную ставку.

"В настоящий момент базовая ставка, исходя из которой устанавливаются проценты по кредитам экономическим агентам, составляет 6,5% при инфляции в 1,2%. И базовая ставка не меняется – Нацбанк даже не обсуждал изменение своей политики. Национальному банку очень удобно – у него все стабильно, банковская система не рушится, но и не кредитует экономику", - отметил экономист в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

В итоге, если до 2014 года объем кредитования коммерческими банками составлял до 60 миллиардов леев ежегодно, то в этом году кредитный портфель составил всего 35-40 миллиардов, утверждает эксперт.

Но проблема кроется не столько в дороговизне кредитов, сколько в жестких условиях их предоставления. Коммерческие банки стали заложниками "Базеля III" – документа Базельского комитета по банковскому надзору, который внедряется в Молдове. Целью этого свода рекомендаций является повышение качества управления рисками в банковском деле. После потрясений 2014 года, банки требуют четких гарантий возвращения кредитов, несмотря на ущерб объему кредитования.

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"Этот протокол ставит препятствия на пути получения кредита, он усложняет диалог между предпринимателем и банком. Предпринимателям сложно получить кредит. Я понимаю, что этот протокол устанавливает гарантии, безусловно, он нужен. Разумеется, есть риски. Но разве то, что экономика не кредитуется – это не огромный риск", - добавил собеседник.

Столкнувшись с бюрократией в банках, люди вынуждены обращаться в кредитные конторы, которые по упрощенной процедуре и без лишних вопросов выдают нужную сумму денег. Правда, за скорость и минимальный пакет документов приходится платить высокими процентами. Из одной ловушки люди попадают в другую – финансовую. И, судя по росту обращений за микрокредитами, граждан Молдовы это не очень пугает.

Экономист: в какой валюте лучше брать кредит гражданам Молдовы>>>

"Кредиты, которые выделяются микрофинансированием, растут, как грибы после дождя. За несколько лет от доли в 10%, они дошли до 30%. Проценты там дикие, но условия получения кредита очень простые. Там никакого "Базеля III" нет, там пришел, взял кредит и ушел. Людям иногда проще платить деньги и ни о чем больше не думать", - резюмировал специалист.

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