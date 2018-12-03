17:31 03 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD17.19
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Виорел Гырбу
© Sputnik / Osmatesco

Экономист о микрокредитах: люди готовы снять последнее, лишь бы получить деньги

Экспертиза
Получить короткую ссылку
81 0 0

Экономический эксперт Виорел Гырбу объяснил, с чем связан рост микрокредитования в Молдове.

В Молдове сложилась парадоксальная ситуация - на фоне общего снижения кредитования коммерческими банками резко увеличилось обращение граждан за микрокредитами в специализированные компании.

По мнению экономиста Виорела Гырбу, главная причина падения интереса к услугам банков как со стороны физлиц, так и бизнеса кроется в чрезмерно сложных и бюрократизированных условиях предоставления кредитов, умноженных на неоправданно высокую процентную ставку.

"В настоящий момент базовая ставка, исходя из которой устанавливаются проценты по кредитам экономическим агентам, составляет 6,5% при инфляции в 1,2%. И базовая ставка не меняется – Нацбанк даже не обсуждал изменение своей политики. Национальному банку очень удобно – у него все стабильно, банковская система не рушится, но и не кредитует экономику", - отметил экономист в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

В итоге, если до 2014 года объем кредитования коммерческими банками составлял до 60 миллиардов леев ежегодно, то в этом году кредитный портфель составил всего 35-40 миллиардов, утверждает эксперт.

Но проблема кроется не столько в дороговизне кредитов, сколько в жестких условиях их предоставления. Коммерческие банки стали заложниками "Базеля III" – документа Базельского комитета по банковскому надзору, который внедряется в Молдове. Целью этого свода рекомендаций является повышение качества управления рисками в банковском деле. После потрясений 2014 года, банки требуют четких гарантий возвращения кредитов, несмотря на ущерб объему кредитования. 

Габриела Кунева
© Sputnik / Osmatesco
Кунева: в какой валюте лучше брать кредит гражданам Молдовы

"Этот протокол ставит препятствия на пути получения кредита, он усложняет диалог между предпринимателем и банком. Предпринимателям сложно получить кредит. Я понимаю, что этот протокол устанавливает гарантии, безусловно, он нужен. Разумеется, есть риски. Но разве то, что экономика не кредитуется – это не огромный риск", - добавил собеседник.

Столкнувшись с бюрократией в банках, люди вынуждены обращаться в кредитные конторы, которые по упрощенной процедуре и без лишних вопросов выдают нужную сумму денег. Правда, за скорость и минимальный пакет документов приходится платить высокими процентами. Из одной ловушки люди попадают в другую – финансовую. И, судя по росту обращений за микрокредитами, граждан Молдовы это не очень пугает.

Экономист: в какой валюте лучше брать кредит гражданам Молдовы>>>

"Кредиты, которые выделяются микрофинансированием, растут, как грибы после дождя. За несколько лет от доли в 10%, они дошли до 30%. Проценты там дикие, но условия получения кредита очень простые. Там никакого "Базеля III" нет, там пришел, взял кредит и ушел. Людям иногда проще платить деньги и ни о чем больше не думать", - резюмировал специалист.

Читайте также: 

По теме

Prima Casa: новые требования к участникам программы покупки жилья
Финансовая удавка: как в Молдове "буйным цветом" расцвели кредитные конторы
Психолог: большинство жителей Молдовы слишком расточительны


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент России Владимир Путин
    Упущенная возможность

    Бывший министр транспорта Латвии пожалел, что Рига не использовала столетие республики как повод хоть немного улучшить отношения с Россией.

  • Мэр Ремигиюс Шимашюс на месте аварии
    Простите, переволновался!

    Мэр Вильнюса извинился за то, что перепутал бывших президентов США Джорджа Буша — старшего и Джорджа Буша — младшего.

  • Новогодний подарок ветерану
    Дань уважения

    Эстонские волонтеры присоединились к новогодней благотворительной акции по поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны.

  • Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
    Белорусский выбор

    Президент Беларуси Александр Лукашенко пожелал добра Евросоюзу, но заявил, что перспективу для республики видит в ЕАЭС.

  • Патрульная полиция на месте преступления
    Сдать оружие!

    Шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии задержали в ходе спецоперации в Тбилиси – у них изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

  • Под прикрытием

    Как Сухумский ботанический сад готовится к холодам, и как чувствительные растения спасают от "суровой" абхазской зимы - в материале Sputnik.

  • Sputnik Южная Осетия
    Цхинвал услышал

    Радио Sputnik Южная Осетия вышло в прямой эфир. Первыми гостями нового формата стали посол России Марат Кулахметов и глава Комитета информации и печати Мария Котаева.

  • Президент России Владимир Путин
    Упущенная возможность

    Бывший министр транспорта Латвии пожалел, что Рига не использовала столетие республики как повод хоть немного улучшить отношения с Россией.

  • Мэр Ремигиюс Шимашюс на месте аварии
    Простите, переволновался!

    Мэр Вильнюса извинился за то, что перепутал бывших президентов США Джорджа Буша — старшего и Джорджа Буша — младшего.

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Князь Монако Ренье с женой Грейс Келли
Харизма, мудрость, красота: самые влиятельные первые леди в истории
Mercedes Benz 1886
Первый в мире автомобиль снова поехал - уникальное видео
Зарплата в Молдове
Рейтинг самых высоких зарплат в Молдове

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться