Дьяков: я давно предлагал запретить партийный туризм

Дмитрий Дьяков напомнил, что было время, когда политики уходили из Демократической партии: 2000-2001 годы были сложными для демократов.

"Я тогда был очень разочарован поведением депутатов. На нас тогда давили, и более нервные депутаты мигрировали в более сильные партии. Этот процесс продолжается и сегодня. Я предлагал Владимиру Николаевичу (Воронину – прим.ред.) изменить Конституцию и запретить такую миграцию. Но зачем нужно было тогда это запрещать Партии коммунистов, если все шли к ним. Поэтому они не поддержали эту идею", - напомнил Дьяков в эфире программы "Экспертиза".

Почетный председатель Демократической партии отметил, что политический туризм присутствует не только в Молдове, но и во многих других странах. Хоть и не столь массово, но феномен имеет место быть в США и странах ЕС.

Последнюю миграцию из ПКРМ в ДПМ Дьяков объяснил европейскими нормами - ведь депутат избран народом, и никто не может запретить ему менять свои политические убеждения.

"У нас эта миграция произошла более массово, но это случилось в результате событий в самих партиях, членами которых были эти люди, а не потому, что эти депутаты капризные, или Демпартия кого-то заставляла силой. Я думаю, что и подготовка избирателей важна в этом деле. Избиратели должны голосовать за те партии, которые способны удержать и депутатов, и страну, и которые представляют какую-то силу. А из слабых партий люди всегда уходили", - резюмировал политик.