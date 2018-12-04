Колацки: численность депутатов парламента Молдовы не должна быть менее 101

Демократическая партия Молдовы выступила с инициативой провести реформу, которая предусматривает сокращение числа депутатов со 101 человека до 61, а также право граждан страны на отзыв депутатов, не работающих в течение своего мандата.

Как отметила в эфире программы "Экспертиза" политолог Анжела Колацки, Демократическая партия является не первым политформированием, выступившим с подобным предложением.

"Вопросы, связанные с сокращением количества депутатов и введением возможности отзыва парламентариев, поднимали когда-то и социалисты, и президент Додон, и "Платформа "Достоинство и правда". В таком случае можно спросить, кто предложит меньше. Таким образом просто можно мобилизовать и очаровать часть электората, сказав, что меньше депутатов – меньше расходов, и получается экономия", - утверждает эксперт.

Политолог также объяснила, почему в парламенте не должно быть менее 101 депутата.

"Нужно самим себе задать вопрос о том, почему именно 101 депутат, и почему опасно, если число депутатов станет небольшим. Каждому избирателю нужно помнить, что голосуя, мы выбираем не просто высший законодательный орган, но и представительный. Он представляет нас и наши интересы. Чем меньше людей в парламенте, тем меньше разнообразие мнений и, получается, что не все население будет представлено депутатами", - подчеркнула собеседница.