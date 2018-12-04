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Роман Киркэ
© Sputnik / Osmatesco

Киркэ: почему власти торопились с назначением нового главы НБМ

Экспертиза
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Директор Института рыночной экономики Роман Киркэ в эфире программы "Экспертиза" поделился своими мыслями относительно стремительного назначения на пост главы Нацбанка Октавиана Армашу и той политики, которую он будет проводить на новом посту.

По мнению эксперта, назначением Армашу власти хотели продемонстрировать партнерам по развитию неизменность политики Национального банка, несмотря на смену его главы. Поэтому никакого конкурса и публичных собеседований с кандидатами общество не увидело – власти на этот раз могли себе позволить отказаться от демонстрации прозрачности процесса назначения нового губернатора.

"Есть разница между тем периодом, когда назначался господин Чокля в 2016 году с нынешним временем. Тогда было большое недоверие к правительству, поэтому власть того периода хотела показать максимальную открытость. Сейчас со стороны партнеров по развитию появилось доверие, поэтому им важнее было показать преемственность", - отметил экономист в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Ожидать каких-то концептуальных изменений в политике Национального банка не стоит, уверен собеседник, так как Октавиан Армашу продолжит дело, заложенное Сергеем Чоклей. А одной из главных его задач на краткосрочную перспективу станет разблокирование финансирования со стороны МВФ. Поэтому Армашу будет крайне важно создать благоприятное впечатление у доноров о том, что происходит в Молдове.

"Все рельсы проложены, поэтому господин Армашу будет исполнять то, что уже намечено, чем привносить свое личное видение. Как минимум ему понадобится два-три месяца, чтобы понять, куда он попал. После выборов к нам приедет миссия МВФ. Я думаю, что его сейчас и избрали для того, чтобы у него было время подготовиться именно для этого визита", - резюмировал экономист. 

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Парламент принял решение: утвержден новый глава Нацбанка Молдовы

Депутаты молдавского парламента утвердили уже бывшего министра финансов Октавиана Армашу главой Национального банка республики 29 ноября. Его кандидатуру поддержали 54 депутата.

Армашу возглавлял Минфин с января 2016 года. До прихода в правительство он работал финансовым директором в компании Sudzucker-Moldova, одновременно будучи членом ее правления.

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Предыдущий глава НБМ Сергей Чокля объявил о своей отставке 20 ноября. По его словам, основанием для ухода с занимаемого поста стали причины личного характера.

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