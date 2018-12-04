Киркэ: почему власти торопились с назначением нового главы НБМ

По мнению эксперта, назначением Армашу власти хотели продемонстрировать партнерам по развитию неизменность политики Национального банка, несмотря на смену его главы. Поэтому никакого конкурса и публичных собеседований с кандидатами общество не увидело – власти на этот раз могли себе позволить отказаться от демонстрации прозрачности процесса назначения нового губернатора.
"Есть разница между тем периодом, когда назначался господин Чокля в 2016 году с нынешним временем. Тогда было большое недоверие к правительству, поэтому власть того периода хотела показать максимальную открытость. Сейчас со стороны партнеров по развитию появилось доверие, поэтому им важнее было показать преемственность", - отметил экономист в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.
Ожидать каких-то концептуальных изменений в политике Национального банка не стоит, уверен собеседник, так как Октавиан Армашу продолжит дело, заложенное Сергеем Чоклей. А одной из главных его задач на краткосрочную перспективу станет разблокирование финансирования со стороны МВФ. Поэтому Армашу будет крайне важно создать благоприятное впечатление у доноров о том, что происходит в Молдове.
"Все рельсы проложены, поэтому господин Армашу будет исполнять то, что уже намечено, чем привносить свое личное видение. Как минимум ему понадобится два-три месяца, чтобы понять, куда он попал. После выборов к нам приедет миссия МВФ. Я думаю, что его сейчас и избрали для того, чтобы у него было время подготовиться именно для этого визита", - резюмировал экономист.
Депутаты молдавского парламента утвердили уже бывшего министра финансов Октавиана Армашу главой Национального банка республики 29 ноября. Его кандидатуру поддержали 54 депутата.
Армашу возглавлял Минфин с января 2016 года. До прихода в правительство он работал финансовым директором в компании Sudzucker-Moldova, одновременно будучи членом ее правления.
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Предыдущий глава НБМ Сергей Чокля объявил о своей отставке 20 ноября. По его словам, основанием для ухода с занимаемого поста стали причины личного характера.