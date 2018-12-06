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Думитру Пулбере.
© Sputnik / Osmatesco

Пулбере: властям Молдовы пора понять, что наши интересы - не только на Западе

Экспертиза
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Бывший председатель Конституционного суда Молдовы Дмитрий Пулбере считает ущербной однобокую политику правительства страны, направленную на развитие отношений исключительно с западными партнерами.

По убеждению собеседника, все ветви власти должны направить силы на диверсификацию внешних связей, поскольку только так можно построить грамотную внешнюю политику такой маленькой страны, как Молдова.

"Ветви власти должны между собой сотрудничать, работать на благо Республики Молдова, на благо ее жителей. Ничего плохого не будет, если мы будем сотрудничать с Европейским союзом и с Евразийским экономическим союзом. Нет ничего плохого в том, что мы являемся страной–наблюдателем в ЕАЭС. Нет ничего плохого в том, что мы сотрудничаем с Турцией и другими странами", - отметил Пулбере в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Эксперт назвал полезной поездку президента Молдовы в Санкт-Петербург на заседание Высшего Евразийского экономического совета, где у него состоится неформальная встреча с руководителями стран-членов СНГ. Ведь это является возможностью обсудить не только региональные проблемы, но и затронуть чисто практические вопросы – такие как экспорт молдавской продукции в государства-члены ЕАЭС и СНГ. Это должно быть общей задачей, для этого необходима консолидация усилий всех ветвей власти, уверен бывший председатель КС. 

Бизнес
CC0 / Pixabay / rawpixel
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"Я не понимаю, почему руководство страны никак не может сесть за стол переговоров и прийти к консенсусу. Все говорят о народе Молдовы, но делают все, как в известной басне Крылова "Лебедь, рак и щука", - добавил он.

В этом году в рейтинге "Doing Business" по средневзвешенному значению экономических показателей 190 государств ЕАЭС занял 31 место.

Совокупный ВВП ЕАЭС увеличился в первом полугодии 2018 года на 1,9%. Продолжился рост промышленного производства (в целом по ЕАЭС +3,3%) и в сельском хозяйстве Союза (+2,4 %).

Заседание Высшего Евразийского экономического совета началось в Петербурге>>>

В январе-сентябре внутрисоюзный товарооборот вырос на 11,9% (до 44,2 миллиарда долларов). Торговля с внешними партнерами увеличилась почти на 22% (до 548,4 миллиарда долларов).

Со вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (1 января 2018 года) существенно сократились сроки таможенного оформления товаров, уменьшилось количество необходимых для этого документов, что, в свою очередь, ведет к снижению издержек экономических операторов.

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