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Роман Киркэ
© Sputnik / Osmatesco

Киркэ: строительный бум - способ сохранить деньги в белокаменной кубышке

Экспертиза
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Директор Института рыночной экономики Роман Киркэ объяснил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, почему, несмотря на снижение спроса на недвижимость в Молдове, строительные компании продолжают возводить новострои.

Мы живем в экономике сверхликвидности, утверждает эксперт, и еще долго будем жить в этих условиях. Иными словами, у бизнеса много денег, а строительство является верным средством их сохранить.

"Когда у тебя сверхликвидность, то ты либо открываешь организации по микрокредитованию, либо начинаешь строить недвижимость. Потому что у людей есть деньги. И они думают, что их нужно куда-то вкладывать. Чтобы не держать их в банке или в мешках, вывозить за границу или выводить в офшоры, они решают строить. Поэтому у нас такой строительный бум", - сказал специалист в эфире программы "Экспертиза".

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Иными словами, строительство – это форма вложения денег на будущее, в надежде на то, что ситуация изменится. А она обязательно изменится, уверен экономист. 

"Она не может не измениться в следующие годы, сработает теория сообщающихся сосудов. Мы находимся рядом с ЕС, где ВВП на душу населения не менее 10 тысяч евро, а у нас - примерно три тысячи евро. Даже если не стараться, все равно определенные инвестиции, финансовые потоки будут направляться. И эти люди, которые инвестируют, надеются, что ситуация изменится, и когда появляются инвесторы, первое, что они требуют - недвижимость. Эти люди думают, что недвижимость будет в цене, а их вложения сполна окупятся", - заключил специалист.

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