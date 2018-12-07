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Дмитрий Пулбере.
© Sputnik / Osmatesco

Пулбере: парламент может инициировать отставку президента Додона

Экспертиза
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Несмотря на то, что парламент страны находится в стадии ограниченных полномочий, депутаты могут инициировать процедуру отставки президента Молдовы, однако это не так просто реализовать, как кажется.

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил бывший председатель Конституционного суда страны Дмитрий Пулбере, комментируя заявления спикера парламента о возможном импичменте Игоря Додона.

Ранее, Андриан Канду объявил о готовящемся для Игоря Додона "сюрпризе" в связи с его отказом промульгировать ряд законов, принятых законодателями.

"Сегодня мы не можем его отстранить, но в кратчайшие сроки может случиться сюрприз и с новогодними праздниками народ Молдовы уже поздравит и.о. президента", - сказал Канду.

При этом председатель парламента сослался на статью 89 Конституции, которая гласит, что "в случае совершения деяний, которые нарушают положения Конституции, Президент Республики Молдова может быть отстранен от должности парламентом".

Экс-глава Конституционного суда подтвердил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что, действительно, "парламент имеет право ставить вопрос таким образом, как его поднял спикер". 

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Канду объяснил, почему Додона нельзя отправлять в отставку

"В 89-й статье говорится, что парламент своим решением, а не законом, может поднять вопрос отстранения президента от полномочий. Единственное условие – решение может быть принято голосованием не менее двух третей депутатов парламента", - отметил он в программе "Экспертиза".

Однако это еще не означает отставки президента. Процедура импичмента весьма сложная и продолжительная, добавил Пулбере, и не факт, что авторы этой идеи смогут до конца ее пройти.

Как отметил эксперт в области конституционного права, до голосования в парламенте необходимо инициировать подобное решение одной третью депутатов, ознакомить с проектом президента, дождаться его точки зрения, направить обращение в Конституционный суд, который должен решить – действительно ли глава государства нарушил основной закон страны.

В случае положительного ответа КС и на основании заключения суда, депутатский корпус голосует по проекту решения. В случае, если конституционное большинство поддерживает документ, он направляется в ЦИК, который инициирует референдум по отставке президента. На это необходимо как минимум 30 дней.

"Все равно до нового года не получается провести этот референдум. Но предположим, что его удалось организовать, тогда за решение об отставке должно проголосовать не меньше избирателей, чем количество поддержавших его кандидатуру на президентских выборах", - добавил собеседник.

По мнению Дмитрия Пулбере, вряд ли оппонентам Игоря Додона удастся реализовать свой план, хотя сам президент не исключает такого сценария.

Во втором туре прямых выборов президента, состоявшихся 13 ноября 2016 года, за Игоря Додона проголосовали 834 тысячи 81 человек или 52,11% избирателей, включенных в списки.

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