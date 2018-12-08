Программа "Экспертиза" с депутатом от ДПМ Сергеем Киселевым – полная версия

Гостем радиостудии Sputnik Молдова стал депутат парламента от Демократической партии Молдовы Сергей Киселев.

Депутаты парламента приняли поправки в Закон об электронных коммуникациях, которые предусматривают предоставление лицензии приднестровскому оператору мобильной связи.

Что это даст клиентам операторов мобильной связи?

Приведет ли к снижению тарифов?

Будет ли способствовать налаживанию доступной мобильной связи между двумя берегами Днестра?

Эти и другие вопросы ведущие программы "Экспертиза" Наталья Иовва и Евгений Паскарь обсудили с автором поправок - депутатом от ДПМ Сергеем Киселевым.

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