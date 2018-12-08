Программа "Экспертиза" с депутатом от ДПМ Сергеем Киселевым – полная версия

Депутаты парламента приняли поправки в Закон об электронных коммуникациях, которые предусматривают предоставление лицензии приднестровскому оператору мобильной связи.
Что это даст клиентам операторов мобильной связи?
Приведет ли к снижению тарифов?
Будет ли способствовать налаживанию доступной мобильной связи между двумя берегами Днестра?
Эти и другие вопросы ведущие программы "Экспертиза" Наталья Иовва и Евгений Паскарь обсудили с автором поправок - депутатом от ДПМ Сергеем Киселевым.
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