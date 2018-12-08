Эксперт: это надо знать, чтобы не попасть в ловушку при оформлении кредита

Во-первых, считает гость программы "Экспертиза", надо четко определить, а нужен ли этот кредит в принципе. Очень многие, говорит собеседник, идут на поводу сиюминутных прихотей или эмоций, а прозрение наступает уже при первых выплатах долга.

© Sputnik / Osmatesco Кунева: в какой валюте лучше брать кредит гражданам Молдовы

"У нас было несколько потребительских бумов, но люди очень быстро разочаровались и поняли, что, оформляя кредит, ты сегодня удовлетворяешь свою будущую мечту, но расплачиваться за это приходится очень долго и мучительно. Кроме того, очень много подводных камней существует при получении потребительских кредитов", – отметил экономист.

Во-вторых, необходимо четко просчитать, а есть ли ресурсы для погашения кредита. В противном случае возвращение долга превратится в мучительный процесс, наполненный стрессом.

"Кредит – это не для бедных людей. Кредит – это форма заимствования денег на определенный период, когда у вас есть уверенность и финансовые потоки. Первое, на что надо смотреть, превышают ли ваши выплаты по кредитам и по процентам 30% дохода. Если не превышают, тогда смело берите кредит, он вас никак не отяготит", – добавил Киркэ.

Есть важные активы в жизни любого человека, связанные с затратами, - это приобретение жилья, оплата образования детей, покупка автомобиля. По статистике Национального банка Молдовы, самое большое количество кредитов берут частные лица. Это люди со средним доходом, имеющие финансовую поддержку родственников.

В целом, уверен собеседник, граждане уже не так бездумно оформляют кредиты, поменяв отношение к быстрым деньгам от капризного к прагматичному.

"Люди уже не берут кредит любой ценой, потому что кредит, взятый любой ценой, однозначно выльется вам боком", - резюмировал эксперт.

По данным одного из самых крупных коллекторских агентств республики, по кредитам в этом году не расплатились 37 тысяч граждан Молдовы.