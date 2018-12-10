Гырбу: будет ли индексация пенсий в Молдове - большой вопрос

Согласно законодательству, принятому парламентом, индексация пенсий в Молдове осуществляется только при инфляции не менее 2%, в настоящее время этот показатель составляет 1,2%.

Существует ли угроза того, что пенсии не будут приведены в соответствие с ценами, рассказал в эфире программы "Экспертиза" экономический эксперт Виорел Гырбу.

© Sputnik / Miroslav Rotari Зарплаты и реформы: что будет делать Минфин, чтобы увеличить доходы жителей

По словам специалиста, в настоящее время в Молдове зарегистрирована самая низкая инфляция за последние восемь лет.

"Очень сильно упали цены на устанавливаемые государством услуги. Государство сознательно делает популистские действия перед выборами - у нас всегда цены на электроэнергию, газ, воду перед выборами падали, а после выборов еще больше вырастали", - отметил собеседник.

Поэтому низкая инфляция в Молдове - временное явление. После выборов цены неминуемо пойдут вверх, уверен экономист, а вместе с ними и среднегодовой уровень инфляции.

"Не нужно бояться, что заработные платы и пенсии не будут проиндексированы. Если это, в частности, произойдет с заработными платами, никто не будет работать в бюджетной сфере, где задействовано много людей. С пенсиями тоже вопрос, ведь правительство боится, особенно перед выборами, потому что у нас всегда была социальная политика независимо от того, какого толка правительство - правого или левого", – добавил Гырбу.

Опасаться нужно не отмены индексаций и валоризации зарплат, а другого – будут ли деньги на эти цели.

"Бояться нужно не того, что правительство не захочет индексировать выплаты, а того, что денег на это не будет. У нас экономика слабая, люди уезжают из страны, экономика не растет, инвестиции не производятся", - заключил собеседник.

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