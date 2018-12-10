16:18 10 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.20
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.62
Поиск
Виорел Гырбу, архивное фото.
© Sputnik /

Гырбу: будет ли индексация пенсий в Молдове - большой вопрос

Экспертиза
Получить короткую ссылку
37 0 0

Согласно законодательству, принятому парламентом, индексация пенсий в Молдове осуществляется только при инфляции не менее 2%, в настоящее время этот показатель составляет 1,2%.

Существует ли угроза того, что пенсии не будут приведены в соответствие с ценами, рассказал в эфире программы "Экспертиза" экономический эксперт Виорел Гырбу.

банкноты номиналом 200 лей
© Sputnik / Miroslav Rotari
Зарплаты и реформы: что будет делать Минфин, чтобы увеличить доходы жителей

По словам специалиста, в настоящее время в Молдове зарегистрирована самая низкая инфляция за последние восемь лет. 

"Очень сильно упали цены на устанавливаемые государством услуги. Государство сознательно делает популистские действия перед выборами - у нас всегда цены на электроэнергию, газ, воду перед выборами падали, а после выборов еще больше вырастали", - отметил собеседник.

Поэтому низкая инфляция в Молдове - временное явление. После выборов цены неминуемо пойдут вверх, уверен экономист, а вместе с ними и среднегодовой уровень инфляции.

"Не нужно бояться, что заработные платы и пенсии не будут проиндексированы. Если это, в частности, произойдет с заработными платами, никто не будет работать в бюджетной сфере, где задействовано много людей. С пенсиями тоже вопрос, ведь правительство боится, особенно перед выборами, потому что у нас всегда была социальная политика независимо от того, какого толка правительство - правого или левого", – добавил Гырбу.

Опасаться нужно не отмены индексаций и валоризации зарплат, а другого – будут ли деньги на эти цели.

"Бояться нужно не того, что правительство не захочет индексировать выплаты, а того, что денег на это не будет. У нас экономика слабая, люди уезжают из страны, экономика не растет, инвестиции не производятся", - заключил собеседник.   

Читайте также: 

По теме

Доходы скоро вырастут: кому в Молдове повысят зарплату и пенсию
Сколько добавят: в октябре проиндексированные пенсии получат 95 тысяч человек
Прибавка к пенсии по-молдавски: не до жиру, быть бы живу


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина говорит по телефону, фото из архива
    На связи!

    Представители министерств России и Азербайджана уверены, что смогут существенно снизить стоимость звонков в роуминге для жителей двух стран.

  • Председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян в день выборов совета старейшин Еревана (23 сентября 2018). Еревaн
    Выбор сделан

    Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов в Национальное собрание Армении.

  • Архивное фото трассы зимой
    Замерз на ходу

    В Павлодарской области спасли 19 граждан Кыргызстана – в автобусе, на котором они ехали, прямо на трассе замерзло дизельное топливо.

  • Российские саперы в Южной Осетии
    Эхо войны

    Российские саперы в четвертый раз приедут в Южную Осетию - они планируют очистить от неразорвавшихся боеприпасов более 60 гектаров.

  • Пробитая пулей каска времён Второй мировой войны на могиле советских воинов
    Какие-то "УРОDЫ"

    В Риге вандалы осквернили мемориал советским воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, и оставили подпись.

  • Медовые пряники
    Аромат Рождества

    В Литве появилась возможность отправлять письма с марками, которые пахнут елью, апельсинами и корицей.

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Самые красивые гостьи на вечеринке VOGUE затмили даже блеск бриллиантов
Пищуха спела хит Queen
Милый зверек "перепел" хит Фредди Меркьюри: это видео покорило соцсети
Жилье в Молдове 2018
"Квартирный вопрос" в Молдове: рост или упадок

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться