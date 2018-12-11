Госгидрометео: что будет в новогоднюю ночь - слякоть или метели

Увы, жители Молдовы будут лишены похожей на новогоднюю сказку картины. Порхающих у фонарного столба снежинок мы не увидим. Тем не менее, температурный режим будет способствовать комфортному празднованию, особенно для тех, кто предпочитает это делать на свежем воздухе, а не за столом.

"По расчётам численных моделей этот Новый Год не станет большим исключением для нашей страны. Я думаю, что погода будет приблизительно такой же, как сейчас. Снег маловероятен", – сказала собеседница в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Синоптик подчеркнула, что это предварительный прогноз. Точно сказать сегодня, какой будет температура, и будут ли осадки в новогоднюю ночь не могут не только молдавские синоптики, но никто в мире, уверяет Лидия Трещило.

© Sputnik . Томас Тхайцук Запах Нового года: откуда в Молдову везут мандарины

Зато точно известно, какие сюрпризы готовит нам погода на ближайшие семь дней. Как отметила синоптик, никаких катаклизмов не ожидается, к концу недели возможен небольшой снежок.

"В ближайшие два дня мы ожидаем погоду без осадков. К концу недели местами пройдет слабый снег. Слабый снег – это по нашим критериям, ведь для нашей страны даже две снежинки – это проблема. И температурный режим не будет сильно меняться – ночью небольшие отрицательные температуры, днем небольшие положительные температуры", - заключила специалист.

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