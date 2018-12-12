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Максим Лебединский
© Sputnik / Miroslav Rotari

Советник Додона об импичменте: оппоненты понимают, что это закончится пшиком

Экспертиза
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Советник президента по юридическим и институциональным вопросам Максим Лебединский назвал нереальным импичмент Игоря Додона.

Заявление Андриана Канду о готовящемся для Игоря Додона "сюрпризе", о котором заговорили в связи с отказом президента промульгировать ряд законов, внесло интригу в относительно спокойную политическую жизнь.

"Сегодня мы не можем его отстранить, но в кратчайшие сроки может случиться сюрприз, и с новогодними праздниками народ Молдовы уже поздравит и.о. президента", - сказал Канду. 

Дмитрий Пулбере.
© Sputnik / Osmatesco
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При этом председатель парламента сослался на статью 89 Конституции, которая гласит, что "в случае совершения деяний, которые нарушают положения Конституции, президент может быть отстранен от должности парламентом". 

В самой администрации президента к этому заявлению отнеслись без должной серьезности. Советник главы государства Максим Лебединский считает угрозы Андриана Канду пустыми.

По мнению Лебединского, никакого референдума по отставке Игоря Додона не будет, так как политические оппоненты главы государства не пойдут на такой "рискованный для них шаг".

"Если бы они думали, что у них есть реальные шансы для устранения Игоря Додона, то они давно бы пошли по этому пути. Но из-за того, что они реально понимают, что поддержки народа у них нет, я не знаю, с каким лицом они пойдут на этот референдум, и чем они закончат. Для них это очень большой риск. Да, они могут приостановить его в должности, могут назначить дату референдума, но они понимают, что это будет пшик, который им в итоге ничего не даст", - подчеркнул Лебединский в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Как тогда в администрации президента воспринимают заявления председателя парламента? Ведь вряд ли Андриан Канду вынашивает планы по импичменту Додона только для того, чтобы почетная обязанность поздравить молдавский народ с новым 2019 годом перешла именно к нему...

"Кто-то из журналистов пошутил, сказав, что, постоянно отстраняя Игоря Додона от должности на пять минут, господин Канду хочет набрать час нахождения в должности президента. Это шутка и ее нельзя рассматривать серьезно.  Иногда политики говорят на эмоциях, иногда говорят то, чего они хотят, но это не означает, что это будет воплощено. Потому что не так-то просто набрать необходимое количество голосов для его устранения. Тут уже нужен голос народа", – заключил Лебединский.

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