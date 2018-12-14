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Сергей Киселев
© Sputnik / Miroslav Rotari

Депутат: звонки в Приднестровье станут вразы дешевле

Экспертиза
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Депутат парламента Сергей Киселев в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал об открывшейся возможности снизить тарифы на мобильные переговоры между жителями правого и левого берегов Днестра.

Народные избранники приняли поправки в Закон об электронных коммуникациях, которые предусматривают предоставление лицензии приднестровскому оператору мобильной связи. Это позволит ввести совместное закрытое Акционерное общество "Интерднестрком" в правовое поле Республики Молдова со всеми благоприятными для получателей услуг последствиями.

Сегодня звонок с любого оператора мобильной связи проходит через всю Европу, чтобы, допустим, из Кишинева попасть в Тирасполь. Отсюда и тарифы – стоимость одной минуты таких переговоров достигает четырех леев.

"Мы сейчас звоним в Приднестровье через треть мира, поэтому и такие тарифы. В первую очередь, если операторы договорятся, со временем эти тарифы однозначно станут национальными. И я думаю, что будет возможность роуминга между операторами с левого и правого берегов Днестра", - отметил депутат от ДПМ Сергей Киселев, ставший автором законопроекта. 

С точки зрения законодательства, молдавские операторы мобильной связи – Orange, Moldcell и Unite - обладают правом на распространение своих услуг и на территории Приднестровья.

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Однако по факту этого не происходит. Приднестровская сторона защищает свою территорию от конкурентов с правого берега.

"Это противодействие происходило на протяжении 15 лет. Приднестровье глушило наш сигнал, молдавские операторы мобильной связи пытались ставить вышки как можно выше, чтобы перекрыть большую зону покрытия в Приднестровье, там запрещалось продавать операторские услуги. На данный момент есть потенциальное соглашение ввести "Интерднестрком" в правовое поле Молдовы, чтобы он мог стать оператором с ограниченной территорией", - добавил собеседник в эфире программы "Экспертиза".

Иными словами, таким образом на законодательном уровне устанавливаются сферы влияния операторов с левого и правого берегов Днестра. Orange, Moldcell и Unite не заходят на чужую территорию, а "Интерднестрком" взаимодействует с троицей, получая сигнал непосредственно от них. Предусмотрели авторы документа и компенсационные меры.

"Из-за того, что у молдавских операторов будет ограничена территория распространения сигнала, будет компенсирована возможность продления лицензии до пяти лет бесплатно. Я уверен, что если мы продвинемся, то тарифы изначально снизятся, они будут национальными тарифами", - подчеркнул Киселев.

Однако, подчеркнул он, несмотря на предварительно достигнутые договоренности, окончательного решения проблемы мобильной связи пока нет. Мяч на стороне молдавских операторов, от которых и будет зависеть – станет ли связь доступной или нам и дальше придется раскошеливаться при каждом желании услышать голос своих близких с другого берега Днестра.

"Если сегодня молдавские операторы не захотят или их что-то не устроит в переговорах с правительством, то ничего не будет. Закон дает возможность к дальнейшим переговорам с операторами, которые потенциально согласны, ведь они понимают, что так будет лучше", - заключил Киселев.

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