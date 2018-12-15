Метеоролог: специалисты из Европы рассчитали, какой будет зима в Молдове

Молдавский синоптик Лидия Трещило, побывавшая на ежегодной конференции метеорологов, рассказала о выводах, к которым пришли специалисты относительно погоды на зимний период в нашей республике.

По ее словам, ежегодно метеорологи Юго-Восточной Европы и Северной Африки собираются вместе, чтобы смоделировать температурный режим и погодные явления на зимний сезон. Это довольно сложный процесс, говорит синоптик, потому иногда специалистам не удается прийти к общему мнению.

"Сезонный прогноз - это сложная процедура, сложное моделирование. Поэтому все страны собираются, чтобы прийти к общему мнению о том, какие атмосферные процессы, какая атмосферная циркуляция – Эль-Ниньо или Ла-Нинья – будут влиять на погоду в Европе в следующем сезоне", - отметила начальник Управления метеорологии Государственной гидрометеорологической службы в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

В этом году специалистам удалось достичь консенсуса, добавила она. В результате расчетов пришли к общему мнению – зима в Молдове будет несколько теплее, чем обычно.

"В этом году у нас получилось, что зимний сезон в Молдове будет близким к средним многолетним значениям или даже несколько выше их. Это очень похоже на прошлый сезон. Но опять же хочу сказать, что обычная зима для Молдовы означает, что средняя многолетняя температура за 90 дней составляет -1-3 градуса по Цельсию", - добавила она.

То есть, зимой будут и морозные дни, и оттепели, будут снегопады и солнечные периоды. Все как всегда, говорит специалист, уж в таком географическом регионе мы живем.

"У нас обязательно меняется влияние теплых воздушных масс на холодные, чередование периодов без осадков на периоды с осадками. Я не думаю, что эта зима будет исключением", - резюмировала собеседница.

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