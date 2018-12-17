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Виктор Бурунсус
© Sputnik / Osmatesco

Экономист: снятие роуминга с ЕС полностью зависит от молдавских депутатов

Экспертиза
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Почему граждане Молдовы, выезжая в ЕС, вынуждены оплачивать дорогостоящий роуминг, об этом в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области экономики Виктор Бурунсус.

Роуминг между странами единой Европы был отменен в июне 2017 года. С тех пор европейцы, которые путешествуют в пределах ЕС, могут звонить, писать и общаться через мобильные устройства по той же цене, что и в своей стране.

По словам экономиста Виктора Бурунсуса, проблема роуминговых сборов в ЕС и вполне логичное желание их отменить рассматривались и решались на протяжении долгих 10 лет. Все эти годы европейцы называли непомерные тарифы аномалией. 

Мобильный телефон
CC0 / Pixabay / stevepb
Премьер заявил об отмене роуминга между Молдовой и Румынией

"Нужно отдать должное британским депутатам в Палате лордов Великобритании. Оказывается, у кого-то из них на вилле в Италии в одной комнате был один оператор, в другой комнате был другой оператор. Причем тарифы были разные и счета приходили непонятные. Они решили разобраться и, пользуясь своим положением, вызвали представителей операторов в парламент, которым пришлось отвечать на неудобные вопросы. В конце концов они постановили, что телекоммуникационный рынок Евросоюза фрагментирован и решили, что с этим надо что-то делать", - отметил Бурунсус в эфире программы "Экспертиза".

По мнению собеседника, аналогичным образом должны поступить и молдавские депутаты.

"Если кто-то из наших депутатов задастся этим вопросом, поднимет его в парламенте и приведет молдавское законодательство в соответствие с европейским, честь и хвала ему. Если нет, то интернет расставит все на свои места", - резюмировал собеседник.

Ранее ЕС в лице Комитета по иностранным делам Европарламента предложил ввести для Молдовы, Грузии и Украины модель "Восточное партнерство плюс", которая дает этим странам возможность присоединиться к таможенному, энергетическому, цифровому союзам ЕС и даже к Шенгенской зоне. В числе других преимуществ значится отмена тарифов на мобильный роуминг со странами ЕС.

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