Жереги о молдавском кино: оно есть, но показывать негде

Известный молдавский и российский кинорежиссер и сценарист, глава Национального центра кинематографии Валерий Жереги рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о проблемах, с которыми сталкиваются отечественные кинематографисты.

Киноиндустрия в Молдове отсутствовала четверть века по вине всех, считает режиссер. Как говорится, было не до кино, когда страна должна была удерживать на плаву социальную сферу, медицину, образование и армию бюджетников.

Лишь два года назад государство изыскало средства на финансирование кино, был создан Национальный центр кинематографии, сферу удалось реанимировать.

"За два года у нас в работе находится 24 картины. Из них: короткометражные художественные фильмы, полнометражные художественные фильмы, короткометражные документальные фильмы, полнометражные документальные фильмы и анимация. В работе практически весь спектр киноискусства. Только за два года вернулись в кино более 300 человек: 24 режиссера, 24 оператора, актеры, осветители. У нас уже готовы первые три-четыре картины", - отметил Жереги в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Будич: будем менять стереотип о молдавском кино

Снимать фильмы – снимают, но вот показывать их негде. Из 43 кинотеатров, которые ранее работали по всей республике, продолжают существовать лишь 12. Постоянно работают лишь три –два частных и государственный "Одеон".

Чтобы пробиться на большой экран частных кинотеатров необходимы большие суммы. Сколько точно стоит прокат фильма – коммерческая тайна, но Жереги называет сумму от 20 тысяч леев за один вечер. Но и государственные кинотеатры – небольшая подмога для продвижения молдавского кино.

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"С одной стороны, государство субсидирует проекты, чтобы мы снимали фильмы. С другой стороны - есть кинотеатры, в частности, один наполовину государственный. Но мы должны эти государственные деньги платить такому же государственному кинотеатру, чтобы этот фильм хоть один день кто-то посмотрел. Это ненормально", - добавил Жереги.

О проблемах молдавского кинематографа и непростых отношениях с "большим экраном" Валерий Жереги рассказал в эфире программы "Экспертиза".