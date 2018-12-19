Мидриган: дети стали "зажигательной смесью" акций протеста

Государственная дума России приняла закон об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Отныне нарушение соответствующих положений Кодекса об административных правонарушениях в России будет караться штрафом от 30 до 50 тысяч рублей (8-13 тысяч леев), обязательными работами на срок до 100 часов или административным арестом до 15 суток.

Для должностных лиц штраф будет достигать 100 тысяч рублей (примерно 26 тысяч леев), для юридических — до 500 тысяч рублей (130 тысяч леев).

Декан факультета международных отношений Университета имени Константина Стере, юрист Павел Мидриган назвал решение Госдумы правильным. По его мнению, необходимость защитить детей от политических жонглеров давно возникла и в нашей стране. Как несовершеннолетними массово манипулируют, республика увидела в апреле 2009 года. Видеокадры, демонстрирующие, как дети бросают камни в здание администрации президента Молдовы, облетели и весь мир.

"Взрослые дяди для достижения своих политических целей привлекают к участию в митингах детей, которые по большому счету не знают, против кого или против чего выступают. Фактически используют их молодые души. Важно, чтобы молодежь оставили в покое, потому что она часто не понимает, что к чему, но зато бывает агрессивной", - заявил Мидриган в комментарии радиостудии Sputnik Молдова.

И вторая задача, играющая важную роль при организации массовых манифестаций, – пропитать толпу протестным адреналином, зажечь ее, чтобы придать действу энергичности и убедительности. Для этих целей, как считает Мидриган, молодежь подходит лучше всего.

"Сама сущность молодежи – революционная, она быстро зажигается, это возраст такой. Во-вторых, взрослых людей сложнее "забросать" непонятными идеями. Для этого есть масса людей, легких на подъем. Поэтому и пользуются этим человеческим ресурсом", - подчеркнул собеседник.